Dos leyendas: Elvis Presley y Stephen Hawking nacieron un día como hoy 8 de enero

Dos leyendas mundiales, el físico Stephen Hawking y el cantante Elvis Presley tienen algo en común y es que un día como hoy, 8 de enero, llegaron al mundo y fueron grandes luminarias en sus ramas profesionales y siguen siendo recordados.

Presley nació el 8 de enero de 1935 en Misisipi, Estados Unidos, siendo considerado el "Rey del rock and roll" y siete años después, en el 1942, nació Hawking en Oxford, Reino Unido, el autor de "La teoría del todo".

Otra leyenda de la música que nació un día como hoy, pero de 1947 fue David Bowie.

A continuación, un poco más de sus biografías.

Elvis Presley

Elvis Presley se dio a conocer con éxitos como That´s All Right y Blue Moonof Kentucky. Grabó alrededor de 600 canciones, pero no fue autor de ninguna de ellas. Su pelo fue la característica que hizo la moda entre los jóvenes de la época de los 50.

En 1956 debuta en televisión en "Stage Show" y logra su primer sencillo número 1 con "Heartbreak Hotel".

Algo que lo dio a conocer en la cultura popular, además de sus extravagantes vestuarios y cabello, era el movimiento de caderas de manera sensual, siendo todo un pionero al punto que se tiene como referencia 'movimientos a lo Elvis'.

El 29 de febrero de 1968 gana un Grammy en el género góspel por Mejor Interpretación Sacra por "How Great Thou Art".

Se casó con Priscilla Presley el 1 de mayo de 1967 y procreó una hija, Lisa Marie, que nació el uno de febrero de 1968.

Elvis murió el 16 de agosto de 1977 a los 42 años. Sufrió un infarto agudo al miocardio, producto de las drogas que consumía. También sufría de glaucoma, hipertensión arterial, problemas de higado y megacolon. Pesaba 100 kilos, indica el medio Infobae.

La vida de Presley sigue siendo un enigma y ha interesado a las nuevas generaciones. El año pasado se estrenó la película "Elvis" llevándose las mejores críticas y siendo nominada a importantes premios como los "Globos de Oro", incluyendo su actor Austin Butler.

David Bowie

El 8 de enero de 1947 nació David Robert Jones, en Brixton, Londres. Fue artista, músico, productor, diseñador y actor.

En 1969 saltó a la fama con la canción Space Oddity, que estuvo entre las más vendidas de las listas británicas durante semanas.

Para 1972 creó su alter ego Zyggy Stardust, criatura andrógina que interpretó Starman, protagonista del disco The Rise and Fall of Zyggy Stardust and the Spiders From Mars.

Hizo 25 discos. Cuando se enteró que tenía cáncer de hígado aceleró el proceso de su último material discográfico, Starblack, que salió 48 horas antes de su muerte, que fue el 10 de enero de 2016.

Stephen Hawking

Nació el 8 de enero de 1942. Fue físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico inglés. A Stephen Hawking se le consideró una de las 10 personas más inteligentes del planeta con un coeficiente intelectual de 160. Padecía de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la cual agravó con los años hasta dejarlo casi paralizado. Usaba un aparato generador de voz para poder comunicarse.

Con su libro "Breve historia del tiempo" ganó su lugar en la universidad de Cambridge, entre 1979 y 2009, con la misma cátedra de Matemáticas en las que impartió clases Isaac Newton.

Entre sus trabajos habla sobre la singularidad espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación.

Murió el 14 de marzo de 2018 y entre las numerosas distinciones recibió doce honoris causa y fue galardonado con la Orden del Imperio Británico (Grado CBE) en 1982, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, en 1989, entre otros.

En 2014 se estrenó la exitosa película biográfica "La teoría del todo" sobre la vida de Hawking que le valió múltiples reconocimientos a su protagonista, Eddie Redmayne, entre ellos el Oscar como Mejor actor.

Como hechos históricos, el 8 de enero del 1959 Charles De Gaulle se convierte en presidente de la V República francesa y en el 2014 el expresidente cubano Fidel Castro reaparece en la inauguración de un estudio de arte, después de nueve meses sin aparecer en público.

Mientras que el 2015 la milicia islamista Boko Haram mata a cientos de personas en el noreste de Nigeria.

David Bowie, Elvis Presley y Stephen Hawking ya no están en el plano terrenal, pero dejaron un legado para la posteridad.