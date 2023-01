Qué son los "nepo babies" y por qué son tendencia

Cada vez escuchamos más hablar de los "nepo babies", un término que hace referencia a celebridades hijos de famosos, que han logrado posicionarse gracias a las conexiones de sus progenitores. En otras palabras, quienes han tenido el camino más fácil por ser “hijos de”.

El término se popularizó a finales del 2022, gracias a una publicación en la revista New York en la que lo emplearon para referirse a aquellas personas que se han beneficiado del nepotismo, y de ahí el nombre. La Real Academia Española define el nepotismo como “desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”.

La frase “nepo babies” comenzó a tomar fuerza luego de que usuarios de TikTok empezaran a compartir sus historias como hijos de personas que tienen cierto reconocimiento o poder o de algún conocido con esas características. Para muchos, este término tiene una connotación negativa, ya que el parentesco resulta ser una carga a la hora de crear su propio nombre.

La actriz y modelo Lily Rose Depp, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, es una de las famosas que rechaza esta etiqueta. "A Internet le importa mucho más quién es tu familia que quién te elige para los papeles. Puede que consigas poner el pie en la puerta, pero sigues teniendo solo el pie en la puerta. Después viene mucho trabajo", refirió a la revista Elle.

A continuación, otros casos de “nepo babies” conocidos:

Kendall Jenner

Kendall Jenner, una de las modelos mejor pagadas del mundo, corrió con la suerte de ser hija de Kris Jenner y el por aquel entonces deportista olímpico Bruce Jenner. Empezó su carrera con tan solo 14 años y ha modelado para muchas de las firmas más importantes de moda.

Hailey Bieber

Antes de casarse con Justin Bieber, el apellido de soltera de la modelo era Baldwin. Su padre es el actor Stephen Baldwin y su tío el también actor Alec Baldwin. Hace poco la modelo vistió una camiseta con el término “nepo baby” con la que se muestra orgullosa de serlo.

Dakota Johnson

El talento de la actriz Dakota Johnson es innegable, pero también tiene que ver con sus padres: es hija del actor Don Johnson y la actriz Melanie Griffith.

Timothée Chalamet

Uno de los actores más conocidos de la nueva generación es Timothée Chalamet. “Dune”, “Call Me by Your Name” o “Don’t Look Up” son algunas de las películas en las que ha actuado el joven actor, hijo de Nicole Flender, exbailarina de Broadway y Marc Chalamet, un escritor estadounidense-francés que actualmente trabaja como editor para las Naciones Unidas.

Zoë Kravitz

El año pasado, el nombre de Zoë Kravitz se hizo aún más conocido tras interpretar a Catwoman en “The Batman”. Por las venas de la actriz, modelo y cantante corre el arte, lo que es entendible, pues es hija de la actriz Lisa Bonet y el cantante y compositor Lenny Kravitz.

Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham es modelo y fotógrafo. Ha sabido crear su propio nombre en la industria del arte, pero nadie pasa por alto de quien es hijo: del exfutbolista profesional David Beckham y la exSpice Girl y diseñadora de moda Victoria Beckham.