Se acerca el estreno de “The Last of Us”, una de las series más esperadas del 2023

“The Last of Us”, una de las series más esperadas de este año, está a punto de estrenarse y todo el mundo está a la espera para ver si no solo esta será la primera gran serie del 2023, sino si también será una adaptación que le hará justicia al material original. Esta serie protagonizada por Pedro pascal y Bella Ramsey es una adaptación del popular videojuego del mismo nombre desarrollado por la compañía Naughty Dog y que, desde su estreno en el 2013, ha pasado a ganar numerosos premios y reconocimientos.

Esta serie, desarrollada por Craig Mazin y Neil Druckmann (escritor y director del juego original), estará compuesta por diez episodios y es considerada la producción televisiva más grande en la historia de Canadá. En el show se ve cómo, 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida, Joel (Pedro Pascal), un sobreviviente endurecido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un simple trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EEUU y depender el uno del otro para sobrevivir.

A pesar de que la serie aún no ha sido vista por el público, ha sido alabada por la crítica, pero todavía queda por ver la reacción de los espectadores y los fanáticos del videojuego. El primer episodio de “The Last of Us” se estrenará el domingo 15 de enero en HBO y HBO Max y, a partir de esa fecha, los capítulos nuevos se estrenarán semanalmente.