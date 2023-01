Andreína Martínez: “Una felicidad poder llevar el nombre de República Dominicana en mi pecho”

Andreína Martínez, quien la noche del sábado fue la segunda finalista en el certamen de Miss Universo que se realizó en Nueva Orleans, agradeció el apoyo que recibió de los dominicanos.

“Feliz, muy agradecida, bendecida. Una felicidad poder llevar a República Dominicana en mi pecho. Agradezco todo el apoyo de todos los dominicanos, los quiero, los quiero mucho”, fueron las palabras de la beldad al conversar con Bray Vargas, quien compartió la información en su cuenta de Instagram.

La edición número 71 del Miss Universo fue conquistada por la representante de Estados Unidos, R’Bonney Gabriel y contó con la participación de 84 delegaciones del mundo.

Antes de la ceremonia, Andreína escribió en su cuenta de Instagram que el tránsito hasta el Miss Universo había sido una jornada que le dio mucha satisfacción.

“República Dominicana, hoy es un día de muchas emociones, pero predomina el agradecimiento. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí, ha sido un esfuerzo colectivo del cual cada día hemos visto resultados. Sólo queda encomendarse a Dios y que Él haga en mi y en nosotros Su voluntad. Es el día para conquistar el universo- me entregué a este proceso porque desde un principio sabía lo que podía dar. Gracias a aquellos que vieron eso en mi? @missrduniverseoficial @magalifebles sin usted no hubiese sido posible. República Dominicana dije que quería ser la primera Andreina Martínez y no sé qué pasará, pero de que me siento orgullosa y que me rebosa el pecho de la alegría no se los puedo ocultar. ¡Que orgullo ser dominicana! Conchole … ¡ qué feliz me siento!”, comentó.