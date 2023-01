Las secuelas de la Covid-19 afectaron emocionalmente a Karina Larrauri

La locutora y presentadora de televisión Karina Larrauri reveló este domingo que la pandemia le provocó un trastorno de ansiedad que alteró su vida, lo que la llevó a tratamiento profesional para poder sobrepasar la situación.

Larrauri, quien comparte la conducción del programa radial “12/2” por la emisora 91.fm, se refirió al tema en su perfil de la red social de Instagram en ocasión de la celebración este domingo de su cumpleaños.

“Suelo escribir y compartir reflexiones cuando se acerca el fin de año y ésta vez me tomó hasta mi cumple decidir compartir algo que muchos sabían, otros intuían y de lo que hablo abiertamente pero que hoy se hace necesario hablarlo con honestidad para que otros/as puedan normalizarlo y saber que tienen mucha compañía. Estos últimos años y a propósito de la pandemia mi mente y mi corazón me llevaron a vivir en medio de un caos constante donde los pensamientos en forma de bucle negativo no desaparecían de mi cabeza. Suena a locura, pero no. Estaba más cuerda que nunca”, reflexionó.

Los efectos

Relató que su estado de ánimo cambió. “Empecé a olvidar todo, incluso en periodos cortos se me hacía difícil recordar cosas simples. Inapetente. Distraída. Enojada. Agitada. Sostener conversaciones comunes me generaban un alto estrés, tartamudeaba y no me sentía capaz de expresar en palabras lo que pensaba, decidir cualquier cosa generaba un consumo increíble de energía en mi cerebro y organizar las tareas del día, ni pensarlo”, comentó la locutora.

Larrauri manifestó que los problemas por los que atravesó la llevaron a aislarse para reencontrarse y prefería callar para no herir a cercanos.

“Reconozco ese lugar donde te sientes aislada, donde tratas de disimular para no preocupar a los demás y aunque con ganas de salir de ese lugar, no tienes idea del camino. Al final entendí (con compañía profesional, mucha reflexión interior, cambios en mis hábitos y algunos buenos libros) que hay frases gastadísimas que tienen mucho sentido. La ansiedad (Trastorno generalizado de Ansiedad) no es más que un miedo terrible al futuro, un estado de alerta permanente que nos paraliza y nos pone en estado de defensa. Entonces ahora me hace muchísimo más sentido la frase de: “Aquí y ahora”, lo demás ya llegará”, explicó.

Nueva vida

Larrauri agregó: “Ahora lo tomo con más humor, y estoy, aunque me haya costado una barbaridad. Muy, muy agradecida del reto que aún sigo transitando. Hoy, en esta vuelta al sol, me celebro, me siento con más capacidad para identificar mis emociones y vivo con más conciencia cada día. Porque “no se trata de suprimir u ocultar nuestras emociones, sino reconocerlas, reflexionar sobre lo que las causa y reconducirlas para nuestro propio bien”. (Gracias @doctornieves por la recomendación del libro sobre el estoicismo. De ahí la última frase)”, concluyó.