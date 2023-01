Andreína Martínez: "Agradezco que me hayan defendido a capa y a espada porque eso me llenó de motivación"

Andreína Martínez, la representante del país que fue electa como segunda finalista del certamen Miss Universo 2022 celebrado el pasado sábado en New Orleans, no encuentra las palabras adecuadas para expresar gratitud a quienes creyeron en ella.

La MissRDUniverso que arribará esta tarde a la República Dominicana por el Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez, utilizó su perfil de Instagram para manifestar sus sentimientos.

“Todavía trato de encontrar las palabras exactas para expresar todo lo que siento. Ha sido un largo camino. Desde un principio soñé con hacer que República Dominicana sea bien representada y así siento que fue. Mission accomplished”, comentó.

Andreína Martínez, una de las favoritas a la corona, la cual quedó en manos de la representante de Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, aseguró que el empuje del público constituye una motivación en su carrera por la corona.

“Agradezco de todo corazón el apoyo incondicional que recibí de cada uno de ustedes, agradezco que me hayan defendido a capa y a espada porque eso me llenó de motivación”, acotó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/16/interfaz-de-usuario-grafica-aplicacion-teams-65d9515c.jpeg

Un orgullo

La delegada del país en el concurso en el que compitieron 84 representantes de igual número de países expresó lo orgullosa que se siente de haber quedado como segunda finalista en el certamen.

“Llegar al Miss Universo después de todo lo que pasó y llegar a ese top 3 para mí es un orgullo enorme, cada vez que escucho “Dominican Republic” todavía se me eriza la piel que alegría que hayan gozado conmigo esta experiencia sé que estuvimos cerca de la segunda pero en este momento saber que mis intenciones desde aquel comienzo se vieron apreciadas y respaldadas me llenan de regocijo. A mi familia que fueron, son, y seguirán siendo mi ancla- gracias. Sin ustedes ese top 3 no hubiese sido posible. Solo Dios sabe lo difícil que fue llegar hasta ahí ”, sostuvo.





Gratitud

Andreína Martínez aprovechó su comentario para reconocer la entrega de Magali Febles, directora de Miss Universo República Dominicana por su entrega.

“A mi directora @magalifebles gracias por ver en el potencial que siempre sabia habitaba en mí. Por trabajar sin descanso para que pudiéramos llegar lejos. Su esfuerzo y dedicación siempre serán apreciados por mi gracias. Hay un equipo de personas que se entregaron en cuerpo y alma, entres ellas @gustavo_arango. No sabes el profundo cariño que te tengo. La manera en que me acogiste y dijiste voy a toda con esta nena nunca sería suficiente para agradecerte. @franciscosocias más que darme una sonrisa digna del universo me dió seguridad y confianza. Gracias por ser el primero en decir sí.

Mi primera escuela @adolp18 @jorgecruzoficial_ @alejandromartinezofficial @missesofdr por darme esa oportunidad ¡República Dominicana que orgullo llevarte en mi pecho”, concluyó.

Este año Miss Universo celebró sus 71 años y contó como escenario a la ciudad de New Orleans, Estados Unidos. La próxima entrega se realizará en San Salvador a fin de este año.

El resultado del jurado ha recibido ácidas críticas porque Andreína no fue la ganadora, mientras que otros han considerado que la decisión de otorgar el triunfo a Estados Unidos fue acertada.