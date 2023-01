Primeras imágenes que confirman el regreso de Carrie y Aidan en “And Just Like That”

Tras el éxito de la primera temporada de “And Just Like That”, se anunció que habría una segunda entrega. La noticia se dio a conocer hace meses y ahora se han publicado las primeras imágenes de los próximos capítulos de la serie de HBO Max, que trae de regreso a un personaje muy querido por muchos.

Se trata de Aidan Shaw (John Corbett), un antiguo amor de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en “Sex and the City”. La relación entre ambos llegó a su fin en la cuarta temporada por una infidelidad de parte de ella con el que terminó siendo su esposo.

Pero después del trágico desenlace del romance entre Carrie y Mr. Big en “And Just Like That”, los productores de la serie han aprovechado la oportunidad para traer de vuelta a Aidan y darle continuidad a su historia de amor.

"Nos parecía que ya era suficiente para Carrie. Esta temporada era mucho para ella. Queríamos que pasase por la muerte de Big y que también viese la luz al final del túnel, es por eso que el último capítulo se llama Seeing The Light", explicó el productor ejecutivo Michael Patrick King en una entrevista.

Las imágenes que confirman el regreso de la pareja fueron publicadas en la cuenta oficial de la serie y de la propia Sarah Jessica Parker. "Shh, no se lo digas a nadie", se lee al pie del carrete de fotos en las que se ven a Carrie y Aidan caminando por las calles de Nueva York tomados de la mano.

A mediados del año pasado, en declaraciones para la revista Variety, Patrick confirmó que la segunda temporada también contará con la participación de Samantha (Kim Cattrall), aunque el personaje regresará de “forma indirecta”. Es decir, a base de distintas anécdotas que contarán el resto de personajes, llamadas telefónicas y mensajes de texto.