“Está bueno de trampas”: el desahogo de la madre de Miss Puerto Rico en el que arremete contra la organización de Miss Universo

Luego de la coronación de Miss Estados Unidos, R'Bonney Gabriel, como Miss Universo 2022, muchos han utilizado las redes sociales para manifestar su descontento con la elección. Entre ellas se encuentra Olga Cariño, madre de Miss Puerto Rico, Ashley Cariño.

En su perfil de Facebook bajo el nombre de Cariño Arline, la progenitora de la beldad boricua compartió un extenso mensaje (que luego eliminó) en el que felicitaba a su hija por entrar al cuadro de las cinco finalistas. Pero también aprovechó para arremeter en contra de la organización del certamen y denunciar supuestas irregularidades.

“Qué orgullosa estoy de ti. Hiciste un trabajo impecable desde el día #1 estuviste en competencia maximizándolo todo. No hubo ni un mínimo error. Todo te quedó perfecto, mejor que como se planificó. Sobresaliste en todo, eras la mejor y no me cabe duda”, iniciaba su publicación. Tras terminar de halagar a su hija, advirtió que proseguía con una “descarga” y pidió disculpas por si lo escrito más adelante resultaba ofensivo para algunos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/16/texto-escrito-madre-miss-puerto-rico-80d5768f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/16/texto-escrito-madre-miss-puerto-rico-80d5768f.jpg Publicación de la madre de Miss Puerto Rico. (FUENTE EXTERNA)

“Qué triste son las injusticias. Qué obvio les quedó. Esta organización jamás será igual que antes o mucho menos prestigiosa. Por lo antes visto en mi opinión muchas cosas estuvieron de más”, indicó. Más adelante, Cariño se refiere a la nueva Miss Universo, alegando que su coronación respondía a una cláusula del contrato.

“Qué triste saber que aparentemente el contrato estipulaba que para esta compraventa la última corona tenía que ser coronada USA sin importar cual fuese la mejor representación de una verdadera reina”. Asimismo, habló de unos supuestos escándalos de acoso sexual en la organización de Miss USA.

“Tampoco podemos dejar pasar por alto el gran escándalo de los acosos sexuales el año pasado en Miss USA con las candidatas y la organización de Miss USA estaba corriendo sin directora. Es decir que no hacía falta ya que la actual Miss USA estaba bien respaldada”, agregó, refiriéndose a la nueva dueña de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, quien es acusada de haber hecho fraude para que la candidata del país anglosajón se llevara la corona.

Cariño continuó su desahogo cuestionando la inclusión de las representantes de República Dominicana, Andreína Martínez, y Venezuela, Amanda Dudamel, en el Top 3. La madre de la joven de 28 años dio a entender que ambas entraron por acuerdos "turbios".

“República Dominicana solo entró (al top 3) por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo vía acuerdo y el que la conoce sabe de lo que hablo. Miss República Dominicana no era para entrar a ese top 3, lo siento. Y de Miss Venezuela investiguen ustedes quien auspició los trajes de baño y las carteras para este certamen. Qué pena me da que el Universo no esté listo para un agente de cambio lleno de luz y paz”, acotó.

También arremetió en contra de los supuestos expertos en reinas, quienes, según ella, no cuentan con ningún tipo de preparación en el área. “Y esos supuestos ‘missologos’ que no sé de dónde rayos sacaron ese título mal infundado que no existe, ya que para obtener un título se estudia... y nada que ver con todos estos hipócritas y más los nuestros (que) solo quieren pauta y beneficios”, finalizó bajo la advertencia de que “Esto continuará”.