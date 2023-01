Pedro Vergés: “Este es un trabajo de muchos años, paciencia y entrega”

Ya sea como escritor, profesor o diplomático, Pedro Vergés ha dedicado años de esfuerzo y dedicación a favor de la literatura y la cultura dominicana y ahora, alrededor de cuatro décadas después de publicar su celebrada novela “Sólo cenizas hallarás”, pondrá en circulación mañana su más reciente creación literaria, “Yo ya estaré lejos”. Con esta novela Vergés da un vistazo de las realidades vividas en la Ciudad Trujillo de los años 50 a través de los ojos de personajes atascados en esa violenta época.

¿Cómo surgió la idea de “Yo ya estaré lejos”?

Ese es un tema obsesivo y no solo para mí, sino que también lo ha sido para una gran cantidad de gente de varias generaciones y todavía sigue siéndolo. De hecho, no hay día, y no es una exageración, en que aquí no se hable de aquellos años. De manera que eso (el libro), desde el punto de vista de la literatura, es una especie de zambullida en una época, intentando reflejarla de una manera adecuada, artística y, al mismo tiempo, sin ocultar absolutamente nada de lo que ocurría, pero siempre con una comprensión del fenómeno global, de tal manera que todo el mundo quedara reflejado ahí de una forma equilibrada, en donde no se viera ningún tipo de predominio de sectores o personajes sobre otros. Es un trabajo de muchos años, paciencia, entrega y el resultado, a mi modo de ver, es un resultado legítimo que espero que otras personas puedan disfrutarlo.

Al inicio del libro resalta que los nombres de los personajes coinciden con los de personas reales, pero que, aun así, son ficticios, ¿por qué decidió utilizar esos nombres?

Eso es un juego. Es un tipo de frase que se repite mucho en las películas, en las novelas, en todo lo que sea ficción y quise darle la vuelta. Aquí no hay ningún ocultamiento, sino que, simplemente, los personajes que aparecen ahí, de carne y hueso en su momento, no actúan como las personas que eran sino como, efectivamente, fantasmas de lo que fueron. Son personajes, al fin y al cabo, y desde ese punto de vista son más ficticios, endebles y faltos de importancia que todos los demás porque son los que crean el nudo de la acción.

¿Usted está de acuerdo con la idea de que para un escritor cada libro significa una experiencia y un proceso distinto?

Sí, claro, cada libro es un esfuerzo distinto, por supuesto. La literatura es esencialmente verdadera, desde el punto de vista de que es la verdad de la ficción, al contrario de la historia, que es la ficción de la verdad. Teniendo en cuenta eso, cada narración, cada libro, cada cuento es un universo autónomo. No importa incluso que los personajes se repitan o que haya un continuo, cada obra en el terreno de la narrativa es un mundo que tiene sus propias leyes y que, por lo tanto, es absolutamente independiente de cualquier otro, por mucho que en algunos aspectos se parezcan.

En “Sólo cenizas hallarás” vemos una historia que se desarrolla en la década de 1960 y en este libro la trama se desarrolla durante los años 50, ¿cuál otra época histórica le gustaría visitar en una de sus obras?

No, tanto “Sólo cenizas hallarás” como esta novela forman parte de una trilogía sobre la llamada era de Trujillo y hay una tercera novela que está en gestación que trata de los años anteriores. Naturalmente, son novelas que se deben leer del final al principio, no como suele hacerse, sino que “Sólo cenizas hallarás” sería la primera, “Yo ya estaré lejos” la segunda y la próxima, que no sé cómo llamarla todavía, será la tercera. Ese es un conjunto que no sé si se completará porque hablar de esa época es realmente tormentoso y como yo no escribo para divertir ni para entretener, sino que escribo para interesar, se hace sumamente difícil.

¿Cuáles considera que son las principales características de la literatura dominicana actual?

La literatura dominicana que naturalmente se fundamenta en el hecho lingüístico, en la lengua común, creo que está pasando por una etapa de reacción y están apareciendo textos que apuntan en una buena dirección, junto a otros que realmente no merecen la pena. En ese sentido, los que nos dedicamos a esto debiéramos de hacer un esfuerzo para mantener un tono que nos permita salir de las fronteras insulares y comunicarnos con el resto de la lengua, que es cosa que no hemos logrado por múltiples razones que no tienen que ver con la literatura sino con la estructura en que se sostiene la literatura, que aquí es muy débil. Veo que hay algunos escritores que apuntan a una obra bien hecha que espero que termine haciéndose y, de hecho, ya hay dos o tres que tienen mucha validez.