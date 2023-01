Andreína Martínez: "Las demás misses me halaron y me dijeron ‘tú eres Miss Universo’ y rompí en llanto"

¡Llegó la verdadera Miss Universo a Diario Libre! Así gritaron los presentes a Andreína Martínez durante su visita a las nuevas instalaciones de este medio, donde participó en un ameno diálogo con periodistas y lectores que se conectaron en vivo a través de las redes sociales. Allí habló de todo: sus aprendizajes, las oportunidades que se le abren tras ser nombrada como la tercera mujer más bella del mundo y lo que no se vio durante el show.

Agradecida. Esa es la palabra que utilizó al ser cuestionada sobre el apoyo masivo que le dieron sus compatriotas. “Me siento feliz, me siento muy agradecida y muy bendecida. He sentido el calor y el amor de la gente y para mí eso fue lo más importante, sentir el espaldarazo de mi pueblo”, señaló. Y agregó: “Mi meta siempre había sido representar a mi país de la mejor manera posible y ser recibida con tanto amor me hace sentir muy feliz”.

¿Qué se vive en una gala final de Miss Universo?

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/19/un-par-de-personas-en-una-oficina-b439397c.jpg Andreína Martnez (JOSÉ ALEXANDER ARIAS)

“Una mezcla de emociones. Adrenalina, nervios, felicidad y mucha gratitud. Yo traté, dentro de lo posible, en el concurso, los ensayos y demás, estar muy presente, decir estoy entre las 16; estoy aquí, en Miss Universo, y se puede ir muy rápido, por los nervios y la adrenalina. Para mí era muy importante estar presente y muy consciente de lo que estaba pasando”, señaló.

¡Y no es para menos! Ella llevaba en su banda el nombre de su país y en sus espaldas sentía ese peso de representarlo como lo hizo. Además, quería hacer sentir orgullosa a su familia.

“Mi familia es mi ancla. Ellos son mi todo para mí. Cuando gané Miss RD, y no pude ir al Miss Universo, ellos me dijeron ‘el tiempo de Dios es perfecto y, si vas a ir, lo vas a hacer no importa cuándo sea. Y verlos allá, en New Orleans, celebrando con las banderas, para mí, fue muy emocionante”, dijo aún con la emoción de recordar ese día.

“No sé cómo no me la pasé llorando”, agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/19/una-mujer-con-una-taza-de-vino-bfa645c4.jpg Andreína Martínez, Miss República Dominicana, durante la entrevista en DL.

Apoyo de las misses

“Cuando me llamaron como segunda finalista, yo estaba tranquila, estaba consciente y feliz de haber llegado hasta ahí, y las demás me dijeron ‘Tú eres Miss Universo’, ahí rompí en llanto, porque sentí el apoyo de todas las chicas, y me dije: ‘Hice las cosas bien’”. “Me siento contenta con el trabajo que realicé”, agregó Andreína sin dejar de sonreír.

“Yo trabajé para ganar”, la respuesta de Andreína a la madre de Miss Puerto Rico, Olga Cariño

Las expresiones de la madre de Ashley Ann Cariño, la Miss Puerto Rico 2022, siguen resonando en todo el mundo. Unas horas después de finalizado el certamen en el que su hija quedó entre las cinco finalistas, escribió un post de Facebook en el que aseguraba, entre otras cosas, que la representante de la República Dominicana no merecía estar entre las candidatas que quedaron en el top 3.

“Miss República Dominicana no era para entrar a ese top 3, lo siento”, fueron parte de las palabras de Olga Cariño, madre de Ashley Cariño.

En la visita que la beldad dominicana realizó a Diario Libre este miércoles, conversamos sobre esta polémica reacción ha sido motivo de debate en redes sociales, provocando las respuestas de miles de personas de ambos países.

“El amor de madre no se puede explicar con palabras. Mi mamá también quiere defenderme a capa y espada. De verdad yo pienso que cada una de las que estábamos ahí teníamos un sueño, teníamos una meta y no deberíamos ser cegados por ese amor, tal vez, no defenderlo con palabras que hieran”, dijo la beldad dominicana.

La dominicana está muy segura de ella misma y está consciente de que hizo un gran trabajo y se preparó para poder traer la segunda corona de Miss Universo a la República Dominicana.

“Cada una trabaja por querer llevar a su país a lo más alto que uno pueda y el trabajo se hizo, yo trabajé para ganar. Si en los planes de Dios no estaba que yo ganara, está bien, pero yo sí me siento bien con lo que hice. Hay todo un trabajo detrás para poder llegar a ese top 3, no solamente de mi parte, sino también de Magali, que fue mi directora, y de un grupo de personas que dijeron sí y me apoyaron y me prepararon”, expresó.

Andreína entiende que la madre de Ashley Cariño solo quería defenderla, algo que hacen todas las madres.

“Así que yo entiendo. Entiendo que quería defender a su hija porque cada una tiene sueños, tiene metas y quiere cumplirlas”, concluyó la beldad.

Magali Febles también habló

Sobre las expresiones de la madre de Ashley Cariño, Magali Febles, la directora y presidenta del Miss República Dominicana Universo, quien en su momento también fue directora del Miss Puerto Rico, dijo que tenía preparada una respuesta para la madre de Ashley, asegurando estar totalmente en desacuerdo con sus fuertes expresiones hacia ella.

Olga Cariño aseguró que Andreína Martínez solamente llegó al top 3, por “la maestra de la trampa”, lo que se entendió como un ataque directo hacia a Magali Febles, aunque nunca mencionó su nombre.

“República Dominicana solo entró (al top 3) por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo vía acuerdo y el que la conoce sabe de lo que hablo”, escribió Olga en una publicación que más adelante borró de sus redes.

Magali había manifestado en sus redes que daría una respuesta a las palabras de Olga, pero en su visita a Diario Libre logró abundar un poco sobre estas expresiones.

“Yo voy a sacar mis declaraciones porque Andreína no solamente merecía pertenecer a las tres, Andreína merecía la corona, al igual que la hija de ella merecía no solamente llegar a las cinco, sino tener la corona, pero para eso hay un panel de jueces, ¿me entiendes? Entonces, por eso, yo tengo su respuesta, que pronto la voy a dar, aparte de la de Andreína”, dijo Febles.

Trabajará con Anne, la dueña de Miss Universo

Conversamos con Andreína sobre las declaraciones de Anne, la nueva dueña de Miss Universo de nacionalidad filipina, quien dijo que trabajaría junto con la primera y la segunda finalista del certamen. El anuncio lo realizó en sus redes sociales acompañado de una foto junto a la Miss RD y a Amanda Dudamel, la Miss Venezuela.

Al ser cuestionada sobre sus próximos pasos, dijo estar abierta a todas las oportunidades que se presenten.

“Hay muchas oportunidades que se han abierto gracias al Miss Universo y hay que explorar todas las opciones que hay. Todavía hay un contrato de por medio con el Miss Universo, iremos a trabajar posiblemente a Tailandia, a Nueva York, así que tenemos que mantenernos siempre ahí y, después de eso veremos qué sigue”, dijo la Miss Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/19/personas-sentadas-en-una-mesa-0a487867.jpg Periodistas de Diario Libre junto a Andreína Martínez y Magali Febles en su visita a este medio.

Un mensaje a las futuras candidatas al Miss República Dominicana

Al finalizar su visita, pedimos a Andreína que ofreciera un consejo a las futuras candidatas al Miss República Dominicana, que será coronada este año, sustituyéndola a ella.

Andreína dijo que lo más importante que deben entender es que ser Miss República Dominicana es un trabajo.

“Muchas veces entramos con la idea de que solamente es el maquillaje y el peinado sin saber que vamos a una entrevista de trabajo. Miss Universo fue la entrevista de trabajo más larga de mi vida, una de las más retadoras. Que entiendan que están buscando una mujer íntegra, que tenga metas, que tenga una voz, que pueda ser embajadora, no solamente de un país, sino de todo un universo, de todo el mundo. Que trabajen para que puedan llegar, hasta ese momento, firmes, con una posición segura. Edúquense, sigan estudiando, busquen herramientas en línea, que hay muchas ahora, y, de verdad, cuando lleguen a este momento, cuando ganen el Miss República, cuando estén concursando, llévense de Magali, ella sabe lo que hace”, expresó Andreína, mientras aseguraba que la próxima semana partirá a Miami junto a Magali para comenzar sus labores con la organización de Miss Universo.

Parte de la entrevista con Andreína Martínez, a continuación

Lo que no sabía de nuestra reina Soltera: la reina confesó no tener ocupado el corazón. Aguilucha: aunque su equipo no está en el mejor momento, es aguilucha desde chiquitica. Sonrisa: durante el concurso le dolía la cara de tanto reír. Plato favorito: dijo que le fascinó el sancocho, fue lo que su familia le preparó para celebrar su trabajo en Miss Universo. ¿Y para relajarse? Su truco es escuchar música. Las favoritas: aunque dijo que conocía a muchas chicas fabulosas en el concurso, las cuales admiraba y valoraba, reconoció que sus favoritas son las candidatas de España, Alicia Faube; México, Irma Miranda; Laos, Payengxa Lor; y Malta, Maxine Formosa Gruppetta. Olvido: la dominicana dijo que no recuerda con exactitud qué le preguntaron ni qué respondió en ninguna de las preguntas del concurso. Semana de la Moda: Andreína desfiló para Romeo Hunte (2018) y Aliétte (2020) en la Semana de la Moda de Nueva York. Altura: ella mide 6,0 pies. Retoques: contrario a lo que algunos creen, su nariz es natural.

Jeury Frías Periodista dominicano con experiencia en medios escritos impresos y digitales. Formado en el área de marketing digital y periodismo digital. También cuenta con experiencia en televisión.

Jessica Leonor

Periodista, creadora de contenido y emprendedora. Amo bailar, viajar y comer. Me apasiona escribir sobre temas que empoderen y motiven a la gente, entre estos: viajes, bienestar y sexo.