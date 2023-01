La nueva Miss Universo responde a las críticas y a los que la acusan de fraude

Tras el aluvión de críticas y señalamientos por haber sido elegida Miss Universo 2023, R'Bonney Gabriel asegura sentirse feliz portando la corona como la mujer más bella del mundo.

Con sus acciones, espera cambiar la percepción creada por sus detractores que aseguran que su triunfo se debió a un obvio favoritismo para que ganara la corona por encima de otras participantes.

"Esta es una oportunidad para demostrarle al mundo que, a pesar de enfrentar negatividad – creo que todos experimentamos un poco de odio en el internet – que no dejes que te perturbe. Y creo que esta es una gran oportunidad para mi para poner el ejemplo", expresó.

"Me tomó tres años llegar hasta aquí, trabajando todos los días sin parar. Y sólo quiero compartir la historia de lo que pasa tras bambalinas y cómo puedes lograr algo que parecía imposible".

Así, la reina de belleza se ha propuesto hacer caso omiso a sus haters y detractores, y demostrar con hechos su capacidad, que la llevó a ganarse el título.

La mujer de 28 años, originaria de Texas, espera ser la voz del cambio en dos de los mundos que la apasionan: la moda y los concursos de belleza, al mismo tiempo que promueve su marca a favor del medio ambiente.

"Especialmente ahora que soy Miss Universo, tengo una enorme plataforma y esa es una de mis metas principales como Miss Universo", declaró a People.

"Honestamente, no soy alguien que se tome muy en serio. Me encanta ver los memes. Me hacen reír. Me estaba riendo de mí misma cuando subí al escenario", reveló.

Gabriel es la primera mujer de origen filipino en lograr coronarse como Miss Estados Unidos. Es hija de Remigio Bonzon "R. Bon" Gabriel, un filipino que emigró a Estados Unidos para estudiar psicología en la Universidad del Sur de California. Su madre es Dana Walker, una estadounidense.

Las críticas

Luego de que Miss Estados Unidos, R'Bonney Gabriel, ganara la edición número 71 de Miss Universo, las críticas han llovido. Muchos aseguran que, basado en el desempeño, la corona estaba entre las representantes de República Dominicana, Andreína Martínez, y Venezuela, Amanda Dudamel, que quedaron como segunda y primera finalista, respectivamente.

Ahora se habla de que hubo fraude en la victoria de la candidata del país anglosajón y que la nueva dueña del certamen está detrás de todo.

Además de propietaria de Miss Universo, la empresaria Anne Jakkaphong Jakrajutatip también es dueña de Miss USA y Miss Teen USA, razón por la que la tailandesa ha sido acusada de haber influido en la selección de la nueva reina.

De hecho, varias competidoras afirman que la victoria de Gabriel fue resultado del favoritismo y que la corona ya era de ella incluso antes de la gala final del concurso.

"Anne compró Miss Universo el pasado otoño por 20 millones de dólares y con ello llegaron los derechos de Miss USA, que cae bajo el mismo paraguas. Incluso antes de este certamen ya había quejas sobre cómo Gabriel llegó a ser Miss Estados Unidos", explica TMZ, refiriéndose al supuesto fraude para que la representante de Texas resultara ganadora en la competencia de su país.

Las candidatas de Miss Universo dicen haberse percatado de que un negocio de tratamientos de belleza que ofrece un premio a la ganadora incluyó a Gabriel en un anuncio, a solo horas de su triunfo.

Tal y como reseñan medios internacionales, menos de 24 horas después de ganar Miss USA, Gabriel apareció en un anuncio de spas NIZUC, lo que llevó a sospechar que la competencia había sido manipulada desde el inicio.