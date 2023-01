Ocho novelas para engancharte a la lectura (si eres adolescente)

Como todos sabemos, no todos los adolescentes son fanáticos de la lectura. Por un lado, algunos prefieren leer en internet; buscar las noticias, posts de Instagram o ver videos. Por el otro, hay quienes deciden no tocar ni un libro en su vida entera. Si quieres entrar en el mundo de la lectura, y así volver tus días más interesantes, imaginarte cosas mientras lees y llegar a casa rápidamente porque estás enganchado a tu libro, estas son las 8 novelas que deberías leer (y sí, la mayoría de ellas fueron escritas y publicadas en Wattpad, pero también cuentan con su edición física).

“Después de diciembre”, de Joana Marcús

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/20/un-dibujo-de-una-persona-3666d0a3.jpg

El tiempo podía transcurrir con mucha más lentitud al pasarlo mal, era algo que Jenna Brown había podido probar y afirmar. Por eso, un año sin Jack Ross había sido muy largo, triste y vacío. Pero ahora tenía un nuevo objetivo: terminar sus estudios. Aunque eso supusiera volver al lugar que tantos recuerdos le evocaba.

“El miedo restante”, de Clara Cortés

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/20/texto-978841223849-el-miedo-restante-4fdedb11.jpeg

Luc Álvarez piensa que su vida es fija y aburrida: la gente de su entorno no cambia, ni su motivación, ni su trabajo en la cafetería ¨Café Actually¨..., hasta que todo empieza a tambalearse y las emociones negativas se vuelven demasiado grandes como para abarcarlas con las manos.

La promesa de Julia, de Blue Jeans

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/20/cara-de-una-persona-40adee5e.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/20/cara-de-una-persona-40adee5e.jpeg

Cuando Julia comienza a estudiar Criminología en la universidad, uno de sus profesores percibe enseguida que la inteligencia de la joven destaca por encima de la de los demás y decide plantearle un controvertido ejercicio: analizar el caso de Pedro Juncosa, un psicólogo que murió ahorcado cinco años atrás.

La química del amor, de Ali Hazelood

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/20/una-caricatura-de-una-persona-ebcb72c7.jpeg

Una nueva comedia romántica situada en la NASA en la que una científica se ve obligada a trabajar en un proyecto junto a su archienemigo... con resultados explosivos.

Invisible, de Eloy Moreno

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/20/un-dibujo-de-una-persona-2871d6c5.jpg

Emotiva, conmovedora, diferente... Invisible narra, a través de los ojos de un niño, una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros. ¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo? El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder: A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía, y en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer.

A través de la lluvia, de Joana Marcús

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/20/una-captura-de-pantalla-de-un-celular-con-la-imagen-de-un-hombre-4fd1b27c.jpeg

Antes de diciembre, de Arianna Godoy

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/20/una-caricatura-de-una-persona-37adf520.jpg

Para Jenna Brown, su primer año en la Universidad suponía alejarse de su familia y sus amigos y enfrentarse al mundo por primera vez en su vida. Su novio le había dejado claras sus intenciones: a partir de ese momento, tenían una relación a distancia y abierta. Ambos podían hacer lo que quisieran porque sabían que se querían el uno al otro. Todo volvería a la normalidad en diciembre. ¿Cambiaría algo? Después de estar tanto tiempo separados, tenía hasta entonces para descubrirlo.

La bruja blanca (Trilogía de las brujas), de Shelby Mahurin

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/20/logotipo-trilogia-de-las-brujas-asesino-de-brujas-33ac7447.jpg

Un debut brillante, lleno de todo lo que me gusta: una heroína vibrante y completamente realizada, un sistema de magia intrincado y letal y un romance ardiente que me mantuvo en vilo toda la noche. Asesino de brujas: la bruja blanca es sin duda una joya.