María Celeste sobre elección de ganadora de Miss Universo: "La última pregunta no cuenta"

La comunicadora María Celeste Arrarás, quien fue jurado de Miss Universo en dos ocasiones puso al descubierto los secretos a lo interno de un panel de jueces de Miss Universo, desmontando con su opinión la teoría de algunos que aseguran que la pregunta final es determinante para el triunfo de la reina.

Fue invitada a El Gordo y la Flaca, para que hable de su publicación, donde aseguraba que había sido "pésima", la selección de Miss Estados Unidos como la soberana universal, superando a dos de las favoritas, Miss República Dominicana y Miss Venezuela.

En esta charla con sus excompañeros de Univisión, Lili Estefan y Raúl de Molina, Arrarás compartió un dato, para muchos desconocidos, de lo que pasa entre bambalinas del famoso certamen de belleza. Un hecho muy significativo que cambia las cosas.

"La última pregunta, señores, no cuenta... En ningún certamen... es que no hay tiempo. Ellas entran caminando, dan su última pasarela, y durante ese momento los jueces tenemos las instrucciones de votar porque si no, no hay tiempo a dar los resultados... Ellas desfilan, votamos y mientras van contestando esa última pregunta, se llevan los resultados de los jueces que son electrónicos ahora, y los van tabulando y verificando la firma independiente que contrata el concurso todos los años", resaltó. "Tú puedes decir un disparate y ganar".

María Celeste está convencida de que el resultado está muy ligado con el jurado. "Tuvo que ver con la composición del jurado, cuando quieras saber cuál va a ser la elección, mira al jurado, en su gran mayoría, creo que eran 6 estadounidenses... Si votan agresivamente, ninguna de estas dos mujerones latinas iban a ganar", añadió.

La periodista tiene claro que las candidatas latinas "estaban mucho mejor preparadas y eran mucho más bonitas, eso lo sabe el mundo entero", insistió orgullosa.

Además, María Celeste hizo una propuesta para evitar polémicas en los futuros encuentros de Miss Universo. "Yo quisiera que a todas las mujeres le quitaran la cinta del país para que la gente vote por la belleza, y al final le pones la corona, la cinta y gran sorpresa. Aquí no es cuestión de que sea de donde sea, sino quién es la que está mejor calificada y que cuando entres a una habitación todas las miradas se volteen y digas, 'wow, esa es Miss Universo'", concluyó.