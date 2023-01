R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, confiesa la razón por la que no se bañó durante el certamen

R’Bonney Gabriel, actual ganadora del certamen de belleza, Miss Universo 2022 reveló que no se acercó a la ducha días previos y durante el concurso, claro eso no quiere decir que no se higienizara.

La ganadora de la última versión de Miss Universo conversó sobre su experiencia durante el certamen de belleza; haciendo un par de revelaciones que sorprendió a propios y extraños, dando a conocer que evitó la ducha y no se lavó el cabello en los días previos y durante el concurso debido a los tratamientos que se hizo para mantener cabello adecuado para sus peinados, así como el bronceado de su piel.

Durante la entrevista, los temas a dialogar eran las acusaciones de fraude que han hecho espectadores y seguidores del concurso de belleza, sin embargo, tomó por sorpresa a varios cuando confesó que tuvo antes y durante el concurso evitó la ducha.

“La gente piensa que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas. Pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el pelo en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero”, dijo la Miss Universo de 28 años.

Te puede interesar Harvard dice que no debes bañarte a diario

Hablando del bronceado que lució durante el concurso, la representante de Estados Unidos, mencionó que se realizó un tratamiento para verse bien sobre el escenario, pero este tenía como consecuencia evitar usar grandes cantidades de agua en la piel, esto para mantener su bronceado y no perder tono de piel.

Hablando del bronceado que lució durante el concurso, la representante de Estados Unidos, mencionó que se realizó un tratamiento para verse bien sobre el escenario, pero este tenía como consecuencia evitar usar grandes cantidades de agua en la piel, esto para mantener su bronceado y no perder tono de piel.