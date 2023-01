Concursante abandona "La casa de los famosos 3" por salud mental

Monique Sánchez, una influncer de contenido fitness, que entró a “La Casa de los Famosos 3" por los votos del público, decidió abandonar la competencia transmitida por Telemundo, nueve días después de haber ingresado al “reality show” .

La joven puertorriqueña explicó a los demás habitantes que no se sentía a gusto con sus sentimientos dentro de la competencia. “Hay cosas en las que tengo que trabajar en mí que prefiero trabajar junto a mis seres queridos. No quiero hacer cosas o tomar decisiones que afecten a otras personas que no se lo merecen”, señaló Sánchez.

La joven entrenadora residente en el estado de la Florida entró a la competencia como uno de los participantes seleccionados entre un grupo de personas que no pertenecen al mundo del espectáculo que querían ser parte del “reality”.

“Yo salgo porque hay cosas que me tocan aprender y lo quiero hacer en privado”, expresó Monique al presentador guatemalteco Héctor Sandarti y la periodista de entretenimiento mexicana Jimena Gállego conductores del programa, tras abandonar la casa.

Monique Sánchez admitió que una discusión dentro de la casa con Osmariel Villalobos pudo haber sido uno de los detonantes para decidir que ya debía abandonar la competencia.

Según el periódico puertorriqueño "El nuevo día", durante su corta estadía en el “reality” Monique Sánchez había hecho amistad con Madison Anderson Berríos, la exMiss Universe Puerto Rico que permanece en la Casa, así como con Raúl García, el otro habitante de la Casa que entró a la misma seleccionado entre un grupo de personas particulares que buscaban ser parte de la contienda.

De hecho, Raúl García recibió anoche amenazas fuertes y ataques verbales por parte de otro de los habitantes. Se trata de Rey Grupero, que al momento es el líder de la Casa.

"Sandarti yo estoy en shock", agregaba su compañera Jimena Gállego. "Mi cabeza es un revuelo al igual que las redes sociales porque todos nos estamos preguntando lo mismo, ¿qué pasó?, ¿se infringió una regla?, ¿hubo una pelea?, ¿hay problemas familiares? ¿Qué es lo que está pasando a 9 días de haber ingresado? Definitivamente estar dentro de la casa todos sabemos que es un reto y que no es nada fácil, pero la verdad es que es muy sorprendente que tan pronto alguien vaya a dejar la casa".

No al bullyng

Tras concocerse la decisión de la joven, los seguidores del concurso hicieron un llamado a la producción del show para que sancione a los participantes que fomentan el acoso.

A continuación, algunos comentarios

Si van a seguir fomentando el bullying por reiting están muy equivocados. No vamos a permitir lo que le hicieron a Raúl y Monique, deben sancionar y expulsar a aquellos que los han dañado en tan pocos días.

La razón de su salida fue: salud mental, sin embargo, fue alterada y atacada por 2 individuos: Nicole y Rey Grupero, por lo tanto, ellos deberían haber sido expulsados.

Se fue por el bullying que sufrio en la casa ! Era ignorada a más no poder y obvio por razones que los demás son figuras públicas no puede hablar de ellos.

Creo que esta es una demostración del bullyng que se vive en esa casa.