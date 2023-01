Odissi, la danza tradicional de la india, llega al país

Odissi, una de las ocho danzas clásicas originarias de la India, llega al país de la mano de una de sus máximas exponentes, la coreógrafa y bailarina Ranjana Gauhar, que se ha dedicado a recorrer el mundo presentando este arte.

En el marco de la celebración del Día de la República de la India, la embajada de este país en RD ha organizado una serie de actividades que tienen a la maestra Gauhar y su grupo como atracción central durante este fin de semana.

El Centro León en Santiago, el auditorio del ayuntamiento en Salcedo, el centro comercial de Ágora Mall y el Teatro Nacional han sido los lugares escogidos para invitar a los dominicanos a descubrir esta danza milenaria, con más de 2,000 años de antigüedad, que tiene su origen en el Templo de Jagannatha en Puri en la región de Orissa.

“Yo no tenía ninguna conexión con esta parte del país o ese Dios, así que siento que me eligió para aprender este arte y dedicarme a esto por el resto de mi vida”, explica la reconocida bailarina.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/26/una-persona-con-un-vestido-de-color-rojo-0047de9f.jpg

Acompañada de cinco jóvenes en el escenario, Ranjana Gauhar lleva más de 45 años interpretando las danzas indias por todo el mundo. Aún así, la coreógrafa logra reinventarlas cada vez que sale al escenario. “Es algo que me sale de forma muy natural. Como artista siento que nunca se pueden vivir los mismos momentos, el mismo camino. Inclusive, cuando respiras tu nuevo aliento es diferente al anterior. De forma similar, cuando bailo el mismo tema tengo diferentes emociones, una mejor comprensión, tal vez he evolucionado dentro de mí y experimento un nuevo sentimiento que vuelco en mis representaciones. Las personas creativas nunca siguen siendo las mismas, el mismo tema, por más veces que lo interpretes, será diferente. Así que la improvisación es muy importante, de lo contrario tus habilidades artísticas se reducirán y bloquearán. Soy libre como un pájaro, así es como me siento”, confiesa la bailarina que reconoce que, aunque su vocación llegó tarde, su dedicación fue tan intensa que su familia llegó a preocuparse por su salud.

“No comencé de niña, como suele ocurrir con la mayoría de las bailarinas. Mi familia no estaba de acuerdo. Así que inicié tarde y tuve que recuperar el tiempo. Esa fue la razón para practicar de la forma en que lo hice. Y mis padres se preocuparon porque pensaron que me moriría si practicaba de esa forma. Pensaban que era una rebelde. Pero luego vieron mi dedicación, devoción y enfoque en este arte en particular, así que acordaron callar al respecto y dejarme tranquila”.

Una coreografía de bienvenida

Gauhar fue entrenada por el gurú Mayadhar Raut, de quien nunca olvida su capacidad de actuar en las presentaciones y cómo entraba en el personaje dentro del baile. “Él ha creado las más bellas coreografías del ‘Gîta Govinda’, un libro sagrado”, comenta.

Para esta ocasión, en República Dominicana, al celebrarse el Día de la República de la India, un evento nacional, obviamente patriótico y dedicado a la nación, la maestra ha creado una coreografía que da la bienvenida a los invitados. “Una parte de esta bienvenida será con lámparas encendidas en las manos porque las consideramos hospitalarias. De esta forma les decimos que estamos felices de tenerlos y que la luz de estas lámparas les traiga alegría, felicidad, conocimiento y sabiduría a su vida, porque éstas disipan la oscuridad. Ese es el mensaje, seguido por la invocación de una oración a la madre Tierra y a la patria, describiendo cómo sus bosques, flora, fauna y brisa nos alimentan y nutren para traer la paz, mientras se toca un instrumento musical llamado Veena”.

Odissi: arte, poesía, música y baile

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/26/ranjana-gauhar-con-un-sombrero-5bfbd50b.jpg

Con un espectáculo de una duración de 60 minutos (más 15 minutos de descripción de cada baile), Ranjana y su grupo recrearán esta danza clásica Odissi, un baile creado para complacer a los dioses y estar a su servicio. Como la misma maestra explica, “se trataba de un viaje de evolución espiritual para los bailarines que dedicaron su vida al templo y vivían sólo para bailar. Una tradición registrada hace más de mil años compuesta por cinco piezas: mangalacharan (pieza de invocación ofrecida a la divinidad para abrir los caminos y agradecer por la protección durante toda la función. Se hace una reverencia a dios, al gurú y a la audiencia), batu (pieza de técnica pura), pallavi (danza que combina danza pura con aspectos técnicos del estilo enfatizados en el aspecto rítmico), abhinaya (danza de interpretación) y moksha (danza en la que el bailarín alcanza la liberación de su alma al fundirse con el placer estético).

“He trabajado muy duro con mis chicas la coordinación del ritmo, la melodía y la expresión total, ya que el artista es producto de la conexión entre el cuerpo, la vista y el sentimiento para poder alcanzar el “rasa”, un sentimiento o emoción que eleva, educa y entretiene, tanto al artista como a la audiencia.

Ranjana Gauhar también es conocida por su experiencia en otras formas de danza como Kathak, Chao y Manipuri.

Además es la fundadora y presidenta de la organización no gubernamental “UTSAV Educational and Cultural Society—Ranjana’s Odissi Dance Academy”, que comenzó en 1987 para capacitar a jóvenes bailarines y continuar con el gurú Shishya Parampara.

Esta multidisciplinar artista ha recibido el prestigioso Padmashree Award en 2003 por su incesante trabajo en la danza Odissi; el National Sangeet Natak Akademi Award por el Presidente de la India en 2007; el premio Indira Gandhi Priyadarshini; y el premio Mahari en 2007, entre otros galardones.

La ruta de Odissi en RD Centro León: viernes 27 de enero, 7:00 p.m.

Auditorio del ayuntamiento de Salcedo: sábado 28 de enero, 6:00 p.m.

Ágora Mall: domingo 29 de enero, a las 4:00 p.m.

Teatro Nacional: lunes 30 de enero, 7:00 p.m.