¡Es oficial! “The Last of Us” tendrá segunda temporada

Con tan solo dos episodios emitidos, HBO ya confirmó que la serie “The Last of Us” tendrá segunda temporada. El éxito que ha tenido la adaptación de la saga de videojuegos de Naughty Dog ha sido tal que la cadena ha decidido darle continuidad a la historia.

“Me siento honrado, honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie”, refiere en un comunicado Neil Druckmann, creador de los videojuegos originales y coproductor de la serie. “La colaboración con Craig Mazin (coproductor), nuestro increíble elenco y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas. ¡Ahora tenemos el placer absoluto de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada!”, continuó.

El drama televisivo es protagonizado por Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie), quienes interpretan a dos personas conectadas por la brutalidad del mundo en el que viven que se ven obligadas a enfrentarse a criaturas y asesinos despiadados, mientras viajan a través de un Estados Unidos posapocalíptico.

“The Last of Us” ha contado con muy buena aceptación desde su estreno. Es tanto así que la serie consiguió el segundo debut más grande en una década para HBO, solo superado por “House of the Dragon”. Desde entonces, la serie acumula 22 millones de espectadores en todas las plataformas, solo en Estados Unidos.

Aunque no han revelado detalles del rodaje de la segunda temporada ni la posible fecha de estreno, se habla de que podría llegar a las pantallas aproximadamente en 2025, por el arduo trabajo de preparación y post-producción que requiere.

“The Last of Us” estrena un nuevo episodio cada domingo a traves del canal HBO y la plataforma de streaming HBO Max.