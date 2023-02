¿De qué se trata el nuevo proyecto de Nashla Bogaert?

Nashla Bogaert es una de las figuras dominicanas que más ha diversificado su carrera. Productora de cine, actriz, presentadora de televisión, locutora, voz comercial y ahora, ¿cónsul? Al menos sería la temática de su nuevo proyecto que, de acuerdo al tono de su publicación se trataría de alguna obra teatral, promocional para alguna marca o una película de corte de humor.

"Me acabo de enterar que he sido nombrada cónsul de un lugar muy particular", señala en un post publicado este miércoles, donde desactivó los comentarios para evitar conjeturas. Será este jueves donde ofrezca los detalles del misterioso proyecto, claro, lo que sí garantiza es que, "será muy divertido".

La artista de 36 años es reconocida por sus papeles en las películas ¿Quién manda? (2013), Código Paz (2014), Reinbou (2016) y Hotel Coppelia (2020).

Bogaert también fue coproductora de Dominicana's Got Talent, la versión dominicana del formato televisivo de telerrealidad británico Got Talent de Simon Cowell.