Rey Carlos III: los detalles de su coronación

La cuenta regresiva ha iniciado. Estamos a ley de tres meses para la ceremonia de coronación de Carlos III. Aunque se convirtió en rey el 8 de septiembre de 2022, tras la muerte de la reina Isabel II, el 6 de mayo el monarca será ungido, bendecido y consagrado, además de investido con las joyas de la Corona, lo que lo designa de forma oficial como jefe de la Iglesia.

A continuación, lo que se sabe hasta ahora sobre el protocolo de coronación, que han bautizado como Operación Orbe Dorado:

Todo iniciará el sábado 6 de mayo, con una procesión en la que Carlos III y Camila recorrerán las calles de Londres desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster, donde se celebrará la coronación. Medios internacionales aseguran que la ceremonia será más corta que las tres horas de duración que tuvo la coronación de la reina Isabel II, en 1953.

Tanto Carlos como Camila serán coronados, luego de que la fallecida soberana externara su deseo de que la esposa de su hijo asumiera el título de reina consorte cuando él accediera al trono. Camila se convertirá en la primera consorte en ser coronada desde la Reina Madre en 1937, y llevará la corona de platino de esta última, decorada con 2,800 diamantes.

Como se trata de una ceremonia de Estado, el Gobierno británico gestiona la lista de invitados. Además de los miembros de la familia real con labores institucionales, asistirán las máximas autoridades políticas y eclesiásticas del país, pues la ceremonia tiene un fuerte componente religioso. También están invitados otros jefes de Estado y representes de otras monarquías del mundo.

Se recuerda que la Abadía de Westminster tiene una capacidad para 2,200 personas, aunque para la coronación de la reina Isabel II se adecuó para acoger hasta 8,250 personas. Para ello fue necesario mantener cerrado el templo durante meses para instalar nuevos asientos y redistribuir el espacio.

Tras la coronación, los reyes regresarán al palacio en una Procesión de Coronación, en la que los reyes subirán a la carroza de oro que se reserva para actos relevantes. Los actos del sábado culminan con el saludo desde el balcón en el que Carlos III y Camila estarán acompañados de los demás miembros activos de la familia real.

El segundo día, el domingo 7 de mayo, habrá un concierto organizado por la BBC en los jardines del Castillo de Windsor, en el que se habla incluso de la participación de las Spice Girls. Mientras esto ocurre, tendrá lugar el tradicional encendido de faros y balizas que serán trasladados por todo el país para anunciar que el rey ya ha sido coronado.

El lunes 8 de mayo será feriado, al igual que ocurrió con la Coronación de la Reina Isabel II, para incentivar a los ciudadanos a unirse a las fiestas del fin de semana. Ese día se dedicará a labores de voluntariado y a difundir el servicio público que hace el monarca a través de la iniciativa The Big Help Out.