"El grito de las mariposas”, la serie sobre las Hermanas Mirabal que será estrenada en Star Plus

Finalmente la serie inspirada en las Hermanas Mirabal saldrá a la luz. Disney Plus y Star Plus confirmaron el estreno de la serie “El grito de las mariposas” el 8 de marzo a través de Star Plus, la nueva plataforma de Disney para América Latina.

Su estreno coincide con el Día Internacional de la Mujer a propósito de que recrea la vida de las Hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

La coproducción argentino-española de ficción será dirigida por los argentinos Mariano Hueter y Leandro Ipiña y la española Inés París y protagonizada por Sandy Hernández (Minerva Mirabal), Alina Robert (Patria Mirabal), Camila Issa (María Teresa Mirabal), Luis Alberto García (Rafael Leónidas Trujillo), Maridalia Hernández (Doña Chea Mirabal), Jairo Camargo (Enrique Mirabal), Essined Aponte (Dede Mirabal), Belén Rueda (Pilar Macías), Guillermo Toledo (Asier Garmendia), Mercedes Sampietro (Arantxa Garmendia en 1999), Héctor Noas (Petán) y Susana Abaitua (Arantxa Garmendia).

Los 13 episodios que fueron grabados en Bogotá y Barranquilla durante diecisiete semanas contarán la historias de las mujeres que se convirtieron en sinónimo de lucha contra la violencia de género en todo el mundo, por lo que desde 1999, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer con lo que se busca hacer un llamado a los gobiernos para que implementen más formas de protección para las mujeres.

“Pellízquenme! Esto es un sueño?? THAT'S YOUR GIRL! Les presento el póster de #ElGritoDeLasMariposas La nueva serie exclusiva de @StarPlusLA, una historia basada en hechos reales donde podremos ver cómo dos mujeres, Arantxa Garmendia y Minerva Mirabal, desestabilizan la dictadura de "el Chivo" Trujillo en República Dominicana y contribuyen a su final”, escribió Sandy Hernández en su Instagram.

