Maratones de series para ponerte en "mood" de San Valentín

Se acerca el Día de San Valentín y mientras muchas parejas planearán veladas románticas o una diversidad de actividades, otras pueden optar por quedarse en casa y disfrutar de un maratón de series de televisión. Por suerte, gracias a la existencia de distintas plataformas de streaming, hoy en día existe un sinnúmero de opciones de shows que abarcan distintos géneros y formatos, es decir que pueden ser miniseries o contar con varias temporadas. Aquí hemos recopilado una lista de series que son buenas opciones para sesiones maratónicas y las plataformas de streaming donde están disponibles.

Disney+

Wandavision

Esta bizarra serie combina el estilo de las clásicas comedias de situación con la existencia de superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), para contar la historia del matrimonio entre Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), dos seres superpoderosos que tratan de adaptarse a una vida suburbana ideal, pero, poco a poco, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece.

Ugly Betty

Una mujer joven, inteligente y sabia llamada Betty Suárez (America Ferrera) emprende un viaje para encontrar su belleza interior. El único problema es que para una mujer que se considera un poco menos atractiva es difícil encontrar su belleza rodeada de modelos altas y delgadas en una revista de moda, pero Betty no dejará que esto la detenga y trata de mantener su actitud positiva hacia su trabajo.

Our Only Chance

La vida de Candela (Aitana) cambia una noche cuando un ejecutivo de una discográfica la escucha cantar en un bar. Todo se complica cuando, esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego (Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional.

HBO Max

And Just Like That

Esta serie continua la historia de la popular “Sex and the City” y sigue a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) mientras navegan por la complicada jornada de la vida y la amistad desde los 30 años hasta la aún más complicada realidad de la vida y la amistad a los 50 años.

Dr. Romantic

Cuenta la historia sobre Boo Yong-joo (Han Suk-kyu), un cirujano certificado que una vez estuvo en la cima de su campo, pero después de un incidente traumático, desaparece y cambia su nombre a Kim Sa-bu. Cuando comienza a trabajar en un pequeño hospital decide convertirse en guía para Kang Dong-joo (Yoo Yeon-seok) y Yoon Seo-jeong (Seo Hyun-jin) para ayudarles a convertirse en grandes médicos que luchen contra el poder y el dinero por el bien de sus pacientes.

Scenes From a Marriage

Esta reinterpretación de la serie sueca de 1974 creada por Ingmar Bergman es una miniserie dramática de televisión que reexamina la representación icónica del amor, el odio, el deseo, la monogamia, el matrimonio y el divorcio del original a través de las experiencias de Jonathan Levy (Oscar Isaac) y Mira Phillips (Jessica Chastain), una pareja estadounidense contemporánea.

Netflix

Macho Alfa

Esta comedia creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero cuenta la historia de cuatro hombres cuarentones que comienzan a notar que su privilegio masculino desaparece con el cambio social y el empoderamiento de las mujeres, y se ven obligados a adaptarse a esta nueva realidad, pero cada uno lo hace a su manera.

Emily in Paris

Emily Cooper (Lily Collins) es una joven y ambiciosa ejecutiva de marketing de Chicago que inesperadamente consigue el trabajo de sus sueños cuando su empresa adquiere una empresa francesa de marketing de lujo y ahora ella tiene la tarea de renovar su estrategia de redes sociales. La nueva vida de Emily en París está llena de aventuras embriagadoras y desafíos sorprendentes mientras hace malabares para ganarse a sus colegas de trabajo, hacer amigos y navegar nuevos romances.

Bridgerton

Bridgerton es una serie de ficción y romance histórica creada por Chris Van Dusen y basada en la serie de libros de Julia Quinn. La trama de este show gira en torno a la familia Bridgerton y está ambientada en el mundo competitivo de la era de la Regencia londinense durante la temporada social en la que los jóvenes de la nobleza que alcanzaban la edad requerida para casarse se lanzaban a la sociedad.