Muere el artista plástico Jorge Pineda

Las artes plásticas dominicanas están de luto con el fallecimiento del artista Jorge Pineda, ocurrido la madrugada de este jueves.

La información fue ofrecida por el director general de Mecenazgo, Henry Mercedes Vales, en Facebook, quien enfatizó que Pineda se fue sin sufrimiento.

“Hoy, a la 1:40 de la madrugada nuestro querido Jorge Pineda nos regaló su último suspiro. Se fue en paz, sin sufrimiento, con mucho amor, el que siempre lo caracterizó”, escribió.

Dijo que a los que pudieron disfrutar de su vida les queda lo más hermoso que se puede tener, “la memoria de un ser lleno de luz y amor inmenso”.

Mercedes Vales puntualizó que más adelante informarán sobre el memorial que organizaron “para recordarlo con mucha alegría”.

“Vuela alto amor”, finalizó.

¿Quién fue Jorge Pineda?

Nació en Barahona, en 1961. Estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), realizó estudios de grabados en xilografía, junto a Belkis Ramírez y Tony Capellán en la UASD, y litografía en el taller de litografías Bordas en París, Francia.

Su obra forma parte de varias colecciones públicas y privadas, tanto en República Dominicana como internacionales, entre ellas: el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León; IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno); Colección Patricia Phells de Cisneros; y DA2 (Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca).

Sus obras

Desde la década del 80, Pineda expuso en museos, galerías, bienales de arte y ferias de diferentes ciudades del mundo: Casa América en Madrid, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), Museo Amparo de Puebla, Wallach Art Gallery de New York, Museum of Latín American Art de Los Ángeles, Fundación Clement en Martinica, Fundación ARS Teorética de San José, Maison de l’UNESCO en París, Hunter College Art Gallery en New York, Brooklyn Museum, Queens Museum. Ha participado, además, en las bienales de Venecia, Panamá, Lima, La Habana, Cuenca, Pontevedra, Martinica, y en la Trienal de Osaka.

Sus obras forman parte de relevantes colecciones y ha recibido múltiples distinciones en el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes en los años 1996, 2002 y 2006 y en la Bienal de Artes Plásticas de Santo Domingo en 2003.

Su obra gráfica plasmada en afiches ha sido reconocida en importantes certámenes como la Bienal de La Habana (1995), Nouveau Regard Sur Le Caraibes de París (1991), entre otros. Su trabajo ha sido publicado en libros como Jorge Pineda, After all, tomorrow is another day (2014), Trenzando una historia en curso: Arte contemporáneo dominicano en el contexto del Caribe (Centro León, 2014).