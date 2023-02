Monseñor Bretón recibe el Premio Nacional de Literatura

Como cada año, la Fundación Corripio junto al Ministerio de Cultura entregan el Premio Nacional de Literatura. En esta ocasión, el galardón fue otorgado a monseñor Freddy Antonio De Jesús Bretón Martínez, un escritor que por décadas ha trabajado para enaltecer la literatura del país.

Este galardón, establecido por el Poder Ejecutivo y modificado mediante el decreto No. 72-18, fue entregado al escritor por ser un meritorio autor de temas históricos espirituales y sociales, con un singular aporte al arte de la creación verbal, en los géneros de la poesía, la novela, la biografía y el ensayo, con un uso ejemplar de la palabra.

“Recibo humildemente este galardón que me halaga y me compromete. Entiendo que es un estímulo, especialmente para los jóvenes y las generaciones que han de venir. Porque yo he sido como cualquiera de ellos; he experimentado incluso las precariedades de una vida de estrechez, pero también la gran satisfacción de la dignidad a toda prueba y del trabajo constante por la superación personal”, dijo monseñor Bretón en el evento realizado únicamente para la entrega.

El ganador de la edición No. 33 del Premio Nacional de Literatura, afirmó que se sentiría sobradamente satisfecho si, al mirar su recorrido, algunos jóvenes encontraran motivación suficiente para vencer los obstáculos y luchar denodadamente por dar a la patria lo mejor de sus capacidades.

El galardonado recibió una dotación de dos millones de pesos y un diploma firmado por la ministra de Cultura, Milagros Germán, y el presidente de la Fundación Corripio, José Luis Corripio Estrada.

Germán aseguró que Freddy Bretón, su pensamiento, su perseverancia, su paciencia, su visión ética y estética y su audacia en la búsqueda infatigable de caminos desconocidos, ha ido mostrando un modelo de vida y trabajo que debe ser estudiado por nuestros políticos.

Políticos con cultura

“Pienso en la urgente necesidad del cruce de la política con la cultura y así tener seres cultivados de la estatura de nuestro Freddy Bretón. La cultura ha de tener un rol fundamental en el futuro político de nuestro país”, manifestó la ministra Germán.

“La cultura es la memoria histórica, es el aprovechamiento de toda experiencia, por la necesidad de que la vida siga su curso, y eso exige un desarrollo intelectual como el de nuestro querido Freddy Bretón”.

Al mismo tiempo agradeció al ganador: “Gracias, poeta y sacerdote Freddy Bretón, su inmensa obra de creación estarán siempre presentes en los cimientos mismos de estos empeños de transformación de un futuro superior para nuestro pueblo”.

Jurado

El jurado que eligió al ganador está integrado por: Gerardo Roa Ogando, Universidad Autónoma de Santo Domingo;. Reverendo Padre Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; Miguel Fiallo Calderón, rector de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña; José Altagracia Hazim Torres, rector de la Universidad Central de Este; Párroco Padre Tulio Cordero, Universidad Católica de Santo Domingo, Julio Sánchez Maríñez, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con la Ministra de Cultura, Bruno Rosario Candelier, Director de la Academia Dominicana de la Lengua y un representante de la Fundación Corripio. Todos tienen derecho a un voto.