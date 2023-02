Nelfa Núñez continúa posicionándose entre primeros rostros de la comunicación

El 2023 sigue sonriendo para la comunicadora oriunda de La Vega, Nelfa Núñez, y es que tras ser anunciada como la nueva integrante del espacio radial “La universidad de la calle” conocida como “La Uca”, la locutora continúa posicionándose entre los primeros rostros femeninos de la comunicación de estos tiempos por su vasta experiencia en diferentes proyectos.

Nelfa, quien en la actualidad reside en la ciudad de Santo Domingo, concluyó un 2022 con diversas propuestas televisivas, entre ellas, su destacada participación en el reality show “Masterchef Celebrity”, que se transmite los domingos por Telesistema, canal 11.

Este 2023, además, de ser la nueva conductora de la “Uca” junto al comunicador Brea Frank, que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la Bakana 1005.7 FM, Nelfa, ha continuado trabajando en diferentes transmisiones especiales como son: el Carnaval de Punta Cana a inicio del mes de febrero.

Núñez cuenta con una experiencia de más de 10 años animando carnavales en el país.

“Él (Dios) sabe cómo obra en mí, cuando me da y cuando quita, qué si y lo qué no me conviene en el momento correcto, en cada proceso. Nunca me ha dejado sola ni me dejará sola”, dijo la comunicadora en comunicado de prensa tras agradecer a Dios por todos estos logros.

Cabe mencionar, que la animadora concluyó el 2022 trabajando durante el famoso “Lincolnazo”, evento de fin de año, que se difundió en todo el territorio nacional por Color Visión (canal 9).

Nelfa se mantuvo activa en los medios de comunicación asistiendo como invitada a distintos programas en los que se pueden citar a: “De Extremo a Extremo” y “Versión Original” de Grupo de Medios Telemicro. “Vale por Tres y “Más Roberto”, producciones de Roberto Ángel Salcedo.

Este 2023, Nelfa estará trabajando en unos proyectos en el arte que la pondrá a prueba como lo profesional que es.