¡Una gran familia! Doña Florencia celebra 100 años junto a sus 142 descendientes

Doña Florencia Reyna viuda Guerrero es una mujer feliz y bendecida. Ha tenido la dicha de llegar a los ¡100 años de vida! en salud, con fuerza y lucidez.

Si esto es especial, más grande es que tiene la alegría de celebrarlo con sus once hijos vivos y una gran descendencia que perpetuará el apellido Guerrero por muchos años más.

Doña Florencia celebró este jueves 23 de febrero del 2023 sus 100 años junto a sus once hijos, 39 nietos, 74 bisnietos y 18 tataranietos. Una prole que se extiende a ¡142 familiares directos! y todos estaban junto a ella.

El salón Anacaona del Hotel Jaragua fue testigo de una noche especial donde brotaron las lágrimas de emoción.

Decorado con tonos dorados, el número 100 en la pista de baile y una hermosa estación de dulces, la palabra de Dios bendijo la celebración.

La pastora Johani Acevedo tocó el shofar en un momento solemne y acto seguido hizo su entrada la festejada, que nació el 23 de febrero de 1923. Doña Florencia llegó a la recepción acompañada de sus hijos.

La centenaria, a quien le pusieron una corona en su cabeza como referencia a su apellido y ser la reina de la familia, caminó sola, agarrada de ambas manos por sus hijos, pero sin dificultad, como muestra de su fuerza y actitud.

Florencia Reyna estaba emocionada y con lágrimas en los ojos al ver la cosecha de una familia numerosa y unida.

Al centro del salón, los hijos María Luisa, de 83 años, Daysi, Esperanza, Providencia, Pedro, Celeste, Ramón, Amable, Rafael, Ivelisse e Ysabel, de 58 años, hicieron un brindis por la matriarca.

"El éxito de su longevidad es ser una persona sencilla, tranquila. Dios la bendigo con una familia hermosa. Ella está físicamente bien, con una mentalidad lúcida", expresó conmovida la hija menor Ysabel, al tiempo que señaló que tenían 20 años planeando el cumpleaños 100, debido a que cada cinco años se hacía un fiestón por todo lo alto.

Pedro, el mayor de los varones, también elogió el temple de su reina. Dijo que es solo el comienzo ya que van rumbo a celebrar los 105 y 110 años.

Al sentarse a conversar con este medio, doña Florencia fue todo risas y recuerda al detalle todo o casi todo.

"Estoy bastante agradecida con Dios porque me ha dado esta oportunidad. Yo quiero mucho a mi familia y mi familia me quiere a mi”, fueron sus primeras palabras con los ojos brillantes y aguados, pero plenamente feliz.

Con una lucidez impresionante, narra que tenía unos 14 años cuando conoció a su compañero de vida hasta su muerte, don Pedro Guerrero, con quien permaneció 53 años.

Se casaron a finales de la década de los 30 y procrearon su prole. Su primera hija fue nombrada María Luisa y hoy tiene 83 años de edad.

Al preguntarle por el secreto de un matrimonio duradero, con espontaneidad señaló: “Bueno, no te puedo decir cuál es el secreto, solo sé que duramos esa cantidad de tiempo y nos separamos porque Dios se lo llevó”.

El cariño pudo ser la clave. “Oh, hubo tanto cariño que mira todos los años que duramos juntos (y todos los hijos)”, sonrió.

Conoció a su esposo en el velorio de una sobrina y fue amor a primera vista. De hecho, vivían en la misma comunidad.

Su hija Ysabel, quien estaba al frente durante la entrevista, le dijo: -Mami, cuéntele a los periodistas qué fue lo que usted pensó cuando lo vio- A lo que la madre contestó soltando una carcajada: “Este es el mío”.

Doña Florencia cuenta que no fue difícil criar a 11 hijos. Fueron sanos y acudieron a la escuela, a la universidad.

El salón también estaba lleno de jóvenes, adultos y, por supuesto, de niños correteando y felices, pues son 39 nietos, 74 bisnietos y 18 tataranietos.

Los patriarcas, Pedro y Florencia, formaron su familia en Hato de Mana, un campo de Higüey, provincia La Altagracia, y actualmente la familia está diseminada entre ciudades de República Dominicana y Estados Unidos.

“Por eso yo digo que mi familia es una familia de Récord Guinness. Mi papá y mi mamá se unieron en matrimonio hasta la muerte de papi. Creo que el éxito de la relación está en que mi papá era un hombre de carácter fuerte y mi mamá es una persona dócil", puntualizó Ysabel.

Una anécdota cómica ocurrió mientras los reporteros de Diario Libre enumeraban a los hijos con sus edades. Las mayores, María, de 83, Daysi de 80 y Esperanza de 77, estaban memorizando y no lograban ponerse de acuerdo en algunas fechas. "Amable tiene como 70, no son 72", "Rafael tiene 60", dijo una y se escuchó a otra hija exclamar, "pero 60 tengo yo".

La centenaria les aconseja a las parejas de hoy que tienen que sobrellevarse, aconsejarse uno y otro para que críen a sus hijos juntos. “Que un niño tenga a su papá y a su mamá es lo más lindo qué hay”, reflexionó.

¿Cuál es el secreto de su larga vida? Doña Florencia mira hacia arriba y con conformidad dice que eso solo Dios sabe al darle la oportunidad de vivir “tranquila con los hijos y mi familia”.

La familia expresó que, Dios mediante, en cinco años hará otro fiestón para ella. Su reacción fue: “Bueno, lo que Dios me dé, lo acepto”.

Palabras de la centenaria a su familia

"A mis hijos yo los adoro, los quiero mucho. Siempre los he respetado a ellos y ellos me han respetado a mí. No me puedo quejar de mi familia, de mis hijos. Me siento feliz, no hay una persona más feliz que yo. Hoy y siempre, yo siempre estoy feliz”.