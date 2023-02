Actriz Livia Brito, protagonista de la telenovela "La piloto", revela que fue violada por un ex

La actriz cubana residente en México, Livia Brito, dio a conocer que sufrió maltrato por parte de un exnovio llamado Danny Frank, quien incluso llegó a violarla. "Duré 11 años con Danny Frank y tuve muchos problemas porque él era alcohólico", reveló en entrevista con Yordi Rosado (YouTube). "Llegaba a las 6 de la mañana, borrachísimo y a fuerza quería hacer el amor y yo estaba extremadamente cansada, llegó al punto de violarme".

La famosa protagonista de telenovelas como "La piloto", mencionó que incluso trató de tomar algunas medidas de protección con el fin de evitar ser lastimada por su pareja sentimental, quien además le era infiel. "Ponía clavos en la parte de debajo de la puerta para que él no pudiera entrar. En esa época era edecán. Él me decía que la mujer le tenía que dar sexo al marido. Le decía que me dejara descansar", relató. "Me engañó en Colombia y me empecé a dar cuenta porque ya no le gustaba como yo era. Me decía que no servía para nada".

La también protagonista de la telenovela Triunfo del amor reconoce que pese a ser víctima de maltrato, le costó mucho poder dejar a su agresor y no teme en confesar esta situación. "Fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte y no sabía cómo salir de ahí", confesó. "Me llegó a pegar para tener sexo conmigo. A veces me callo michas cosas, que digan lo quieran porque yo sé lo que viví. Lo que digan los demás no me importa".

De acuerdo a People en español, Brito aseguró ha dejado ese capítulo atrás y ahora busca formar su propia familia; al tiempo, que se dedicada a su profesión.

