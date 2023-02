Dilbert se queda sin distribuidor por comentarios sobre raza

El creador del cómic Dilbert, Scott Adams, experimentó hasta ahora la que podría ser la mayor repercusión de sus comentarios recientes sobre raza cuando la empresa distribuidora Andrews McMeel Universal anunció el domingo que ya no trabajará con el caricaturista.

El presidente de Andrews McMeel, Hugh Andrews, y el director general y presidente, Andy Sareyan dijeron en un comunicado conjunto que la distribuidora está en el proceso de “cortar su relación” con Adams.

En el episodio del 22 de febrero de su programa de YouTube, Adams describió a la gente negra como integrante de “un grupo de odio” del que los blancos deberían “alejarse”. Varios medios impresos de Estados Unidos denunciaron los comentarios como racistas, intolerantes y discriminatorios y también dijeron que no darán una plataforma para su trabajo.

Andrews y Sareyan dijeron que Andrews McMeel apoya la libertad de expresión, pero que los comentarios del caricaturista no eran compatibles con los valores fundamentales de la empresa con sede en Kansas City, Missouri. “Nos enorgullece promover y compartir muchas voces y perspectivas diferentes. Pero nunca apoyaremos ningún comentario basado en la discriminación o el odio”, dijeron en el comunicado publicado en el sitio de la empresa y Twitter.

El creador del viejo cómic, que se burla de la cultura de trabajo en las oficinas, se defendió en redes sociales contra a aquellos a los que dijo “me odian y me están cancelando”.

La reacción contra Adams surgió por sus comentarios en “Real Coffee with Scott Adams”. Entre otros temas, Adams usó el programa de YouTube para referirse a un sondeo de Rasmussen Reports que preguntaban si la gente estaba de acuerdo con la afirmación “está bien ser blanco”.

La mayoría estuvo de acuerdo, pero Adams señaló que 26% de las personas negras no estuvieron de acuerdo y otros no estaban seguros.

La organización contra la intolerancia Liga Antidifamación dijo que la frase se popularizó en 2017 como una campaña de acoso en redes por miembros del foro de discusión 4chan, pero después comenzó a ser usada por blancos supremacistas.

Adams, quien es blanco, se refirió en varias ocasiones a la gente negra como miembros de “un grupo de intolerancia” o un “grupo racista de odio”, y dijo que ya no “ayudará a los estadounidenses negros”.

“Tomando en cuenta la forma en la que se están desarrollando las cosas, el mejor consejo que le daría a la gente blanca es que se alejen de la gente negra”, dijo Adams en su show del miércoles.

El sábado, en otro episodio de su programa en internet, Adams dijo que trató de decir que “todo mundo debería ser tratado como individuo” sin discriminación.

“Pero también deberías evitar cualquier grupo que no te respete, incluso si son personas dentro del grupo que está bien”, dijo Adams.

Dilbert ya había sido cancelado por varios medios cuando su distribuidora hizo el anuncio.

“Hemos decidido ya no publicar la tira cómica ‘Dilbert’ en nuestra edición impresa internacional tras los comentarios racistas de Scott Adams”, dijo Danielle Rhoades Ha, vocera de The New York Times quien señaló que Dilbert se publicaba en la edición impresa internacional pero no en la edición nacional o en línea.

The Washington Post dijo que dejaría de publicar Dilbert ante “las declaraciones recientes de Scott Adams que promueven la segregación” aunque no se pudo evitar que el cómic apareciera en algunas ediciones impresas próximas a publicarse.

El diario The Los Angeles Times citó los “comentarios racistas” de Adams al anunciar el sábado que Dilbert sería descontinuado de la mayoría de las ediciones y que su última aparición en los comics dominicales, que se imprimen por adelantado, sería el 12 de marzo.

El diario The San Antonio Express-News, que forma parte de Hearst Newspapers, dijo el sábado que abandonaría la tira cómica de Dilbert a partir del lunes, “por los comentarios públicos intolerantes y discriminatorios de su creador”.

The USA Today Network tuiteó el viernes que dejaría de publicar Dilbert “por los recientes comentarios discriminatorios de su creador”.

The Plain Dealer en Cleveland, y otras publicaciones que forman parte de la empresa de medios Advance Local, también anunciaron que dejarían a Dilbert.

“Esta es una decisión basada en los principios de esta organización noticiosa y la comunidad para la que servimos”, escribió el editor del Plain Dealer Chris Quinn. “No somos un hogar para aquellos que apoyan el racismo. Definitivamente, no queremos darles apoyo financiero”.

Christopher Kelly, vicepresidente de contenido de NJ Advance Media, escribió que la organización noticiosa cree en “el intercambio libre y justo de ideas”.

“Pero cuando esas ideas se convierten en discurso de intolerancia, se debe fijar un límite”, escribió Kelly.

El director general de Twitter, Elon Musk, defendió a Adams en publicaciones en la plataforma y dijo que previamente los medios “eran racistas contra la gente no blanca, ahora son racistas contra los blancos y asiáticos”.