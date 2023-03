Influencer se somete a una delicada operación para cambiar el color de los ojos

En los últimos tiempos, un controvertido procedimiento estético comenzó a extenderse en algunos países: es el cambio del color de los ojos a través de una operación llamada queratopigmentación.

No se trata de los monstruosos tatuajes que introducen un pigmento en el globo ocular debajo de la delgada membrana que cubre el ojo, sino de una intervención que modifica de manera estética el color, de forma tal que, a elección, quien vino al mundo con los ojos marrones, pueda cumplir su sueño de tenerlos azules como Brad Pitt.

Recientemente, la española Daniela Requena Esteve, influencer y activista por los derechos de las personas trans, mostró a través de videos en su perfil de TikTok, —donde tiene unos 800.000 seguidores— el antes y el después de su operación de cambio de color de ojos. Contó que, en una clínica de Madrid, se sometió a una queratopigmentación para convertir sus ojos color café en unos llamativos “azul verdosos”.

La mujer trans enseñó orgullosa el resultado de su operación. De ojos oscuros y marrones ha pasado a ojos "azules verdosos" en 48 horas. Sin dar muchos datos de la intervención, solo ha asegurado que duró "45 minutos con anestesia local".

Como reseña Infobae, la decisión de Requena Esteve fue cuestionada y elogiada casi por igual, ya que algunos consideraron que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que desee y, muchos otros, que semejante cambio estético puede significar para algunas personas un peligro para su salud mental y física, si basan su autoestima en este tipo de procedimientos estéticos.

Más allá de la opinión de cada uno acerca de hasta qué punto es saludable psicológicamente, la primera pregunta que surge es qué tan seguro es ese procedimiento para la salud visual de quien se lo practica, aún cuando quienes la ofrezcan sean oftalmólogos profesionales como es el caso del centro al que asistió la influencer española.

Un experto consultado por Infobae se refirió a los dos aspectos que tiene la queratopigmentación ya que, si bien por un lado, se usa por una cuestión estética, por el otro puede mejorar determinados problemas oculares.

Explicó que se trata de “un procedimiento cosmético invasivo y controversial que consiste en la aplicación de pigmentos en la córnea (la capa transparente del ojo, por delante del iris). El tatuaje ocular —mal llamado tatuaje corneal— se basa en la aplicación de pigmentos por debajo de la conjuntiva y sobre la esclera (la capa blanca del ojo) para mejorar su apariencia. Esta última técnica ha sido introducida desde hace décadas con propósitos cosméticos y la pigmentación corneal forma sus bases a partir del tatuaje ocular”, aseguró.

En cuanto a las intervenciones que pueden mejorar ciertas afecciones, el doctor destacó: “La queratopigmentación realizada por un profesional con experiencia y capacitación en esta técnica puede corregir algunas irregularidades corneales, congénitas o adquiridas, como cicatrices, manchas u opacidades que generen en el paciente encandilamiento, fotofobia o visión doble”.

Sea cual fuera su objetivo, aclaró que existen peligros en esta técnica: “Es una intervención irreversible, estética y con mínimos efectos positivos sobre la visión. Asimismo, se deben considerar los graves riesgos y complicaciones que esta técnica puede generar, como dispersión del pigmento, inflamación o infecciones que pueden ser muy severas poniendo en juego la sobrevida de la visión y/o del globo ocular con el consecuente agravamiento del cuadro estético, entre otros efectos adversos”.

Por supuesto desde la clínica madrileña donde se le modificó el color de ojos a Requena Esteve defendieron la técnica y garantizaron su seguridad. El doctor Jaime Garrido, el encargado de realizar esta cirugía, explicó que en la queratopigmentación se “realiza un túnel en la córnea con un láser femtosegundo (un tipo de láser utilizado en cirugías refractivas, trasplantes de córnea e intervenciones de cataratas) y posteriormente se introduce el pigmento”.

Otro punto que generó polémica en las redes tras conocerse el caso de la joven influencer es el elevado precio que pagó para dejar atrás sus ojos marrones y seguir por la vida con unos más claros y poco comunes, ya que desembolsó 7.500 euros, un costo elevado para cualquier país del mundo.

¿Cómo se realiza?

El sitio donde se realiza la intervención garantiza la seguridad del procedimiento que, aclara, no es reversible, a la vez que explica que la intervención requiere de “tintes probados” que son de color azul, verde, marrón y blanco”. En la operación, que dura una hora, “se realiza un túnel circular en el interior de la córnea sin afectar a la zona central. A continuación, se introduce el pigmento deseado por el paciente para conseguir la tonalidad deseada” que son las ya mencionadas. Finalmente, aclaran que por la política del centro no se cambia el color a distintos tonos cada ojo y tampoco a colores que no sean naturales.