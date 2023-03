La respuesta de Francisca tras ser criticada por equivocarse en año de la Independencia

La comunicadora Francisca salió al frente de las críticas que ha recibido por equivocarse con el año de la Independencia de la República Dominicana. "Me están atacando como que yo no sé la fecha de la independencia y sí me la sé", aclaró durante una historia en su Instagram, donde aprovechó para señalar que esto es consecuencia de la televisión en vivo, donde todo es acelerado.

"Obviamente yo me sé la fecha de la Independencia de mi tierra, República Dominicana, lo que pasa es que estaba en televisión en vivo; no tenía café y con la velocidad y el acelere dije 1984, pero obviamente que yo sé que fue el 27 de febrero de 1844", señaló, añadiendo que era muy buena estudiante.

Cualquiera puede equivocarse, pero en estos tiempos que una figura medianamente conocida cometa una pifia, por mínima que sea, genera un aluvión de críticas en redes sociales.

Fue durante una transmisión en vivo para Despierta América desde Santo Domingo, la mañana de este miércoles, Francisca se confundió al señalar la fecha en la que se izó la bandera por primera vez, lo que generó críticas entre los cibernautas.

“Estoy en Santo Domingo, en frente de la Puerta del Conde, un lugar importantísimo aquí. Allí se izó la bandera dominicana por primera vez el 27 de febrero de 1984”, aseguró la también actriz durante la transmisión.