Julio Sabala y el humor en Premios Soberano: "Mi intención es pinchar sin hacer daño"

El polifacético artista e imitador dominicano Julio Sabala se mostró emocionado y muy sumergido en los ensayos para salir a escena el próximo miércoles 22 de marzo como presentador oficial de Premios Soberano 2023.

Estará acompañado de dos comunicadoras que representan dos generaciones: Pamela Sued y Luz García.

El, "El hombre de las mil caras", "El imitador inimitable" y "El súper transforme de la comedia y el humor", como es conocido, regresa a conducir esta ceremonia en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito sumado a su experiencia en años anteriores como presentador cuatro veces consecutivas de Premio Lo Nuestro.

En una rueda de prensa ofrecida en el bar del TN y moderada por la presidenta de Acroarte, Emelyn Baldera, y el periodista Samir Saba, el artista expresó que siempre está informado de lo que pasa en su país y que su conducción tendrá mucha actualidad, algo que hace a todos los países que visita.

De modo que en los acostumbrados monólogos que hacen los presentadores, Julio Sabala promete sorpresas.

Como imitador ha ganado fama internacional al ser capaz de caracterizar más de 50 artistas, entre las que se destacan sus interpretaciones de Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Ritchie, Prince, Bob Marley, Ray Charles, Luciano Pavarotti, Frank Sinatra, Andrea Bocelli, Elvis Presley, Charles Aznavour, Julio Iglesias, Raphael, José Luis Rodríguez (El Puma), Roberto Carlos, Vicente Fernández, Juan Gabriel y Celia Cruz.

Anécdotas

Emelyn Baldera, Julio Sabala y Samir Saba. (FÉLIX LEÓN)

Sabala, ganador del Gran Soberano en 1995, contó a Diario Libre una anécdota de una de sus presentaciones en Premio Lo Nuestro, donde además de hacer imitaciones, hizo un chiste del "Divo de Juárez", Juan Gabriel.

"Me hicieron encarecidamente la recomendación de -cuidado con Juan Gabriel- y él estaba sentado en primera fila, estaba Marco Antonio Solís y otros artistas. Yo estaba haciendo la parte pícara y le hice una broma, una breve mención a Juan Gabriel. Entonces, la productora en comerciales le dijo a Juan Gabriel -Ay, Alberto, te dije que no te mencionaría pero tu sabes como es Julio Sabala, te pido disculpas- y Juanga le respondió -No pasa nada Mary, lo tengo claro, árbol que nace chueco...-".

Todo indica que el fenecido intérprete mexicano cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, se lo tomó con humor. Así, otros artistas han valorado sus imitaciones.

Admite que Zayas le ha hecho "un montón de recomendaciones".

Nuevas generaciones

Julio Sabala dice que se mantiene actualizado con todo lo que pasa. (FÉLIX LEÓN)

Una pregunta que no se quedó es lo de conectar con las nuevas generaciones que ven el premio.

Julio Sabala abunda en que ha sido siempre una persona muy actualizada y trata de empaparse de todo a cada país que va.

Y sostiene: "Cuando uno va por el personaje 60 y con más de 30 años de experiencia, uno sabe que no es un invento y que tiene una consistencia, pues uno tiene la tranquilidad y la relativa seguridad y un expertiz en lo que uno hace. El que lo desconoce está llamado a descubirlo y sobre todo, si está bien hecho a disfrutarlo. Yo lo que quiero es que disfruten con toda la experiencia que tengo".

Por supuesto, de las 60 imitaciones habrá algunas nuevas o para un público más joven. "Van a ver al Omega, a Maluma", adelantó.

Sobre su trayectoria expresó que ha sido una hazaña y le ha costado mucho mantener el morbo taquillero. Esto, porque suele apartarse de los medios y el ojo público mucho tiempo y sale cuando tiene algo que anunciar.

"Yo vivo del blackout calculado o la ausencia programada. Si yo no tengo una taquilla abierta yo no aparezco por esos sitios. Ese es el secreto por el cual yo llevo más de tres décadas existiendo", dijo.

El humor de estos tiempos

El humor vive tiempos de correción política y de mucha indignación. Casos virales como la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar 2022 ha mantenido en un debate qué debe y qué no decir un humorista.

Asimismo, hay una nueva generación de humoristas y se destaca el stand up comedy.

Al preguntarle sobre eso a Sabala, esta es su reflexión a DL sobre el humor : "El humor está dentro de la vida, es una manifestación social, pero si hay cosas en el humor, la hay en la música, en la televisión, en la política, en las familias, o sea que estamos viviendo una especie de choque generacional de transición donde el humor es una manifestación de todo eso. Yo lo que sí tengo claro es que las generaciones anteriores tenían una consistencia artística y unos cuidados que a lo mejor descuidan las nuevas generaciones para conectar. Pero yo prefiero cuidarme".

“El problema conmigo es que lo políticamente correcto no está garantizado y ahí está parte del encanto”.

"Mi intención es pinchar sin hacer daño", añade con picardía.

Sobre su participación como presentador oficial del Soberano 2023 dijo que más que feliz está preocupado y con incertidumbre en los ensayos porque su misión, subraya, dentro de su compromiso con la excelencia es no defraudar.

Se nota que es muy preciso y compometido con sus actuaciones, pues dijo que espera no tener ningún tipo de contratiempo y que además la producción lo han hecho sentir cómodo.

En el año 1995 el considerado showman fue galardonado con el Gran Soberano, máximo galardón que entrega Acroarte. Allí recordó otra anécdota y es esa noche cantó "Por amor" de Rafael Solano en medio de un proceso de faringitis, que es un dolor o irritación en la garganta.

Pero se esmeró tanto que el público no lo notó. Incluso, le dijo a Niní Cáffaro -no te ve vayas lejos- por si tenía que subir a acompañarlo, narra con humor.

Sabala confesó que cuando ha tenido grandes apariciones en escenarios o conducciones de eventos ha padecido de alguna complicación en su voz. "Pero siempre ocurre la magia", declara.

Emelyn Baldera, presidente de Acroarte, agradeció en nombre de la asociación al talentoso dominicano por aceptar el reto de conducir la edición número 38 del galardón que organiza junto a Cervecería Nacional Dominicana.

Destaca que Sabala ha sido uno de los artistas más populares de República Dominicana, ha ganado premios fuera y dentro del país, por su destacado trabajo que lo ha llevado a pasear su show de imitación por importantes países del mundo, entre ellos México, una plaza que lo quiere y le ha abierto las puertas.

Más de Julio Sabala

Julio César Sabala de Jesús nace en Santo Domingo el 26 de agosto de 1962, ha forjado una sólida carrera internacional como el showman del mundo hispano.

Es comediante, cantante, actor, compositor, y cuenta con una prestigiosa carrera de más de 30 años de trayectoria profesional, a través de la cual también ha desarrollado actividades en el campo empresarial y otras solidarias de carácter social.

A lo largo de su versátil carrera, ha llegado a realizar especiales con las más importantes cadenas televisivas hispanas y de Estados Unidos, entre ellas, Televisión Española, Antena 3, Telemundo, Televisa y Univisión.

También fue el presentador durante cuatro años consecutivos de Premios Lo Nuestro que transmite la cadena televisiva Univisión, al igual que los Premios La Gente, que son organizados por Telemundo.

Premios Soberanos vuelve al Teatro Nacional bajo la producción de Alberto Zayas, organizado por Acroarte y la Cervecería Nacional Dominicana (CND) y cuenta con el co-patrocinio de Viva y Banco de Reservas y será transmitido por Telecentro Canal 13 y Telemicro Internacional para la diáspora.