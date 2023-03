La exposición “Faroles, Mariposas y Orquídeas” engalana nuevamente el Jardín Botánico Nacional

Durante cuatro días la Sociedad Dominicana de Orquideología ha vuelto a hermosear el Jardín Botánico Nacional con su Exposición y Concurso “Faroles, Mariposas y Orquídeas”, una actividad que está abierta al público desde el jueves 16 de marzo hasta mañana domingo 19 de marzo, en horario de 9:00 am a 6:00 p.m.

Esta exhibición de plantas se ha convertido con los años en un espacio donde los asistentes pueden recrearse en familia, pero también participar de las charlas y talleres que son impartidas con el objetivo de sensibilizar sobre la conservación y cuidado de esta familia de plantas tan populares en la población.

Y no hay más que ver los números de la pasada edición, que convocó a más de 16,500 visitantes, cifra que esperan rebasar en esta ocasión, asegura la presidenta de la Sociedad Dominicana de Orquideología (SDO), Maritza Camacho, que recuerda cómo la entidad nació buscando que la gente aprendiera cómo cuidar y valorar sus orquídeas. Con los años este evento ha seguido creciendo y así lo han hecho también las exposiciones.

Un día dedicado a los adultos mayores

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/18/una-persona-con-una-corona-de-flores-9930179f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/18/una-persona-con-una-corona-de-flores-9930179f.jpg Maritza Camacho, presidente de la Sociedad Dominicana de Orquideología. (FRANCISCO ARIAS)

Este año, además, ha contado con una particularidad que la misma Maritza destaca como uno de los días más felices en sus cinco años como presidenta de la SDO: “Declaramos un día de los envejecientes y recibimos hogares y asociaciones de envejecientes, enseñándoles a cultivar las orquídeas para así manejar sus emociones, su soledad, porque con los años nos vamos quedando solos y cada día vamos buscando qué más pueda llenar al ser humano”.Y la jardinería es una gran opción para conseguirlo. Tampoco olvida el papel de los más pequeños, que ya han sido objeto de atención en anteriores ediciones. “Como sociedad dimos un paso, en el que no tuvimos éxito, pero no pensamos desmayar, y es abogar por que en la educación primaria se incluya una materia de conservación de la flora ya que los niños tienen que aprender a cuidar de la flora, y así cuando cuando sean adultos respeten más su medio ambiente”.

El amor por las orquídeas de los dominicanos

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/18/un-florero-con-flores-ef11d92c.jpg

Ahora, ¿por qué tanta gente ama las orquídeas independientemente de su dificultad para cultivarlas?, preguntamos a esta experta. “Porque hay muchas de ellas que son fáciles de cultivar. Lo que yo siempre recomiendo es comprar la que tú entiendes que puedes tener; si tienes mucho sol, compra orquídeas de sol, si tienes mucha sombra decídete por las orquídeas de sombra; y después vas averiguando, cómo puedes ir cuidando cada especie que tengas. Porque no todos no todos los seres humanos somos iguales, de la misma forma no todas las orquídeas se cuidan igual. Lo más importante es saber qué ambiente tienes para saber qué debes comprar y así irás aprendiendo a cuidarlas. Yo particularmente tengo orquídeas desde hace más de 40 años”.

Así que una orquídea dura toda la vida si la sabemos cuidar. ¿Que algunas se mueren? Claro, hasta a ella misma le pasa. Y reconoce que este año ha tenido un índice de mortalidad preocupante para ella, que ha pasado de un 0.01% a más de un 1%, situación que Camacho atribuye a la variedad que se ha dado en el clima y que afecta enormemente a estas plantas.

Faroles, mariposas y orquídeas

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/18/screen-shot-2023-03-18-at-34334-pm-34b9eac6.png

En esta versión 2023, el montaje de la exposición estuvo a cargo de los arquitectos Ilonka Vásquez y Ney Guerra, quienes utilizaron elementos alusivos al nombre elegido para la exposición, rememorando los parques en forma de cruz, logrando los elogios de parte de los espectadores.

El nombre de la exposición de este año “Faroles, mariposas y orquídeas, elegido por concurso entre los socios de la Sociedad Dominicana de Orquideología, entre las 105 opciones recibidas, tiene un significado que Maritza Camacho explica muy bien: “Los faroles dan luz, las mariposas son transformación y las orquídeas son amor, así se unen tres elementos que envuelven lo que es una energía de positividad, de paz, de luz, que tanta falta nos hace a los seres humanos en estos momentos”. Y mejor no se pudo llamar.

¿Qué encontrarán los visitantes?

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/18/un-grupo-de-personas-en-un-parque-de-diversiones-f4851b96.jpg

En el Domus hallarán la exposición en sí de las orquídeas que cultiva la Sociedad Dominicana de Orquideología, y algunos montajes de los suplidores que durante estos cuatro días venden sus plantas en las inmediaciones del Jardín Botánico y las flores ganadoras. Además, de la venta de orquídeas y otras plantas, o los productos necesarios para su cuidado, no podemos olvidar los talleres y charlas educativas, como las que dictarán Betsaida Cabrera y Miguel Pellerano, mañana domingo, a las 11:00 am y 2:30 pm, respectivamente, y esos consejos que pueden pedir a cualquiera de los miembros de la SDO que allí se encuentran durante estos días.

Una orquídea ganadora de Constanza

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/18/una-planta-con-flores-rosas-712bdfcf.jpg

Este año, en el 40 concurso de la exposición de orquídeas fueron premiadas varias categorías: Mejor Flor; Mérito al Cultivo; así como, a Mejor Arreglo Floral; Mejor Exhibición; Montaje de los Comerciantes y Montaje de los Aficionados, contando inclusive entre el jurado con cuatro miembros de la AOS (American Orchids Society). La gran ganadora este año llega desde Constanza, una Cymbidium, una orquídea de altura, que, tal y como explica Salvador Brouwer, juez y miembro de la SDO desde 1986, fue escogida por “su cantidad de flores, el orden en que están todas ellas y la salud que presenta la planta”.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/18/una-persona-con-una-flor-rosa-en-un-jardin-a2d5a765.jpg Salvador Brouwer Tavárez, miembro de la Sociedad Dominicana de Orquideología. (FRANCISCO ARIAS)

Consejos de expertos El mejor consejo de Maritza para aquellas personas que quieren cultivar orquídeas en su hogar, es que primero sepan en qué ambiente van a ponerlas, y recuerden que no pueden estar dentro del hogar; deben buscar un lugar de exterior porque necesitan aire, agua y luz natural. Pero, sobre todo, recomiendo que sepan cuidarlas, porque donde hay orquídeas hay paz, amor y paciencia.

Salvador, por su parte, aconseja buscar la cantidad de luz y la cantidad de ventilación. Si lo consigue tendrá éxito. Lo que debes saber es que cada especie tiene una medida diferente, por eso es necesario averiguar cuál es la tuya y pedir consejo a los expertos.



Fotos: Francisco Arias