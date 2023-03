Rumbo al Soberano| Isabella Blandino, la mercadóloga amante de la comunicación, detrás del podcast "Florece bonito"

Desde niña Isabella Blandino se sintió atraída por la comunicación; cuando le cuestionaban qué quería estudiar, su respuesta era clara: Mercadeo o Comunicación social. "Porque me gustaban los eventos y comunicar", dijo a Diario Libre. Al final se decantó por mercadeo.

Ella materializó sus dos pasiones en el podcast "Florece bonito", proyecto con el que fue nominada a los Premios Soberano, en la recién estrenada categoría podcast del año.

"Nunca me imaginé que se fuera a reconocer mi trabajo a nivel de los premios", dijo emocionada la joven de 23 años.

—¿Cómo surgió el podcast?

Surgió en pandemia, nunca me imaginé que iba a ser un podcast, yo migré a la plataforma del podcast porque dije 'es una forma de (conectar) con esta generación que por lo regular se inclina por la comodidad de poder ver este contenido en distintas plataformas'; antes subía los videos solamente a Instagram y realmente, pensé que lo más práctico era buscar una plataforma donde le pudiera dar comodidad al oyente.

—¿De qué trata Florece bonito?

Siempre el foco principal era contar historias, al principio era de pequeños emprendedores que surgieron en pandemia hasta que un día, yo no tenía con quién grabar y yo le dije a una de mis mejores amigas que no tenía con quién grabar, ya tenía el estudio rentado, que nos sentáramos a hablar de cosas que nos haya costado, que en este caso era 'soltar el control', y cuando yo vi la acogida que le dieron a ese episodio, yo dije "esto es lo mío". A mí me gusta que siempre que me siente a hablar con una persona, hablar desde mi experiencia.

Tratamos temas que tienen que ver son las emociones, con las experiencias personales, donde se comparten los temas de forma íntima.

—¿Cómo ves el mercado del podcast en República Dominicana?

Yo lo veo en crecimiento, creo que hay muchas oportunidades. En el país es un bebé. Nunca me imaginé que se fuera a reconocer mi trabajo a nivel de los premios más importantes de mi país.

—¿Qué tan difícil es hacer este tipo de contenido en República Dominicana?

Yo soy una persona perfeccionista y por mucho tiempo tardé en sacarlo, porque quería que el resultado fuera el exacto. Mientras más sabes de algo más te exige. El miedo a lanzarte es lo que algunas veces dificulta el desarrollo de este tipo de contenidos, porque las herramientas están ahí, pero tú exponerte a una sociedad que está muy pendiente de lo que haces y lo que no y más si eres una figura pública.

Lo más difícil es exponerse. Sin embargo, yo nunca lo dudé.

—¿Qué opinas del contenido que se realiza en las redes, donde el morbo es la herramienta?

Siempre va a existir la diversidad de contenido. Que haya diversidad me lo encuentro bien, porque hay contenido para todo tipo de público. Obviamente si nos vamos a la vulnerabilidad de los niños, que son los que más se exponen, entran otros factores. Los padres deben estar más atentos, porque es un contenido que siempre va a existir.

En mi caso yo ni lo consumo ni lo promuevo.

—¿Cómo manejas los ataques en redes sociales?

Yo creo que hay una palabra muy importante que es el respeto. Que tu no estés de acuerdo con algo te debe dar el permiso de atacar a alguien, igualmente, las redes sociales son espacios personales, donde yo pongo límites. Ahí hay dos personas que juegan, está el espectador que debe respetar y del otro lado, está la gente que postea, que debe estar seguro de su contenido.

Recomiendo que si es necesario se busque ayuda, porque hay que saber que está bien solicitar ayuda si se necesita.

—Háblenos de los Premios Soberano, ¿cómo te sientes con esta nominación?

Me tomó por sorpresa. Es muy gratificante ver que plataformas como Premios Soberano tomen en cuenta tu trabajo. Que una plataforma como esta reconozca tu trabajo.

Cuando las personas cercanas a mí se enteraron de la nominación se sintieron muy orgullosos de mí, mis seguidores del podcast también se alegraron.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/20/mujer-sentada-frente-a-una-mesa-8aac7578.png

—¿Hubo gente que no creyó en ti?

Yo no sé si no creyeron, pero sí sé que lo dudaron, porque no pensaron en el empeño que le pondría. Pero sabían que soy una persona perseverante.

—¿Dónde te ves tras este importante paso en tu carrera como creadora de contenido?

Yo me veo donde Dios me quiera poner. Yo quisiera poder diversificar aún más el contenido e integrar historias con hombres, hacer eventos donde podamos socializar y devolver un poco de lo que me han dado.

Yo soy el perfecto ejemplo de que no hay límites, porque empecé hace un año con este proyecto y ahora estoy nominada a los Soberano.

Acroarte incluyó el apartado Stand Up Comedy, un oficio desafiante en el que han surgido jóvenes con un talento único en las tablas; entre los que se encuentran nominados Starlyn Ramírez, Orlando Toribio (El Pío), Fernando Pucheu y Elías Serulle.

De igual manera sucede en la categoría Podcast del año, un segmento de la comunicación que en los últimos años ha dado como resultado una diversidad de propuestas especializadas que personifican la evolución de este arte por lo que fueron nominados en esta primera ocasión A sigún de Carlos Sánchez, Pesos Pesados de Gustavo Yunén, Cuéntale al Podcast de El Panda que Anda. La Mesa de Ducktape y Florece Bonito de Isabel Blandino.

También para esta edición de Premios Soberano se rehabilitó el renglón Revista Radial de variedades, sin duda un campo que cuenta con una oferta de gran incidencia en todos los públicos, en la que quedaron nominados El Mañanero de Bolívar Valera, El Mismo Golpe de Jochy Santos, Esto no es Radio de Alofoke Media Group, Solo para Mujeres de Zoila Luna y completa la lista de nominados de esta categoría 12 y 2 de Karina Larrauri y Sergio Carlo.

Entre las categorías rehabilitadas para la competencia están Programa de Investigación, Revelación del Año y Canción del Año, esta última trayendo a la premiación nombres nuevos.

Entre las canciones nominadas en esta oportunidad figuran Vestida de flores de Manerra, Palante de Diego Jaar, Desde mis ojos de Chris Lebrón, Constelación de lunares de Christian Alexis y Camino al sol de Vicente García.