Fausto Rojas lleva el "Baile de Máscaras" a la sala The Studio by Solly Duran. ( FUENTE EXTERNA )

The Studio Theater Company presenta la obra teatral "Baile de Máscaras", la versión libre y contemporánea del clásico "Romeo y Julieta" de William Shakespeare, dirigida por el reconocido actor y teatrista Fausto Rojas, y producida por The Studio by Solly Duran.

La pieza se presentará del 18 al 27 de de mayo 2023, en The Studio, ubicado en la calle Teodoro Chasseriau 25, Plaza PSP II, en Santo Domingo, de jueves a sábado 8:30 de la noche.

"Baile de Máscaras" es el primer montaje oficial de The Studio Theater Company. Esta es una propuesta presencial inmersiva donde el público presencia y vive la historia desde espacios múltiples, siendo testigo y cómplice de la escena, detalla una nota de prensa.

"Es una fiesta donde celebramos cantando y danzando al ritmo de nuestros días de juventud, la historia de amor más famosa del mundo", subrayan.

Cuenta con las actuaciones de Rebecca Dalmasí, Frederick Liendo, Vic Gómez, Karina Collado, José Andrés Díaz, Eli Villaman, Yisney Lagrange, Nelson Gomes, Taty Corporan, Anne Satin, Dalma Cruz, Sheila Jones, Nathalia Herrera, Suzette Reyes, Monica Rodríguez y Cam Santana.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/obra-2-fausto-rojas-185898b1.jpg

La escenografía es de Angela Bernal y la iluminación de Leonel del Valle. El productor asociado es Ramón Perez Reyes.

Entrada General 750 p/p. Boletas disponibles en Tix.do.

Sobre The Studio

En el 2022, la actriz y productora Solly Durán abrió en la República Dominicana "The Studio", un espacio creativo para el desarrollo artístico. El Studio nació de la motivación de Solly de dejar un legado estableciendo una academia en República Dominicana para el desarrollo de artistas nacionales.

"El Studio" tiene como finalidad ofrecer formación artística en arte dramático, no solo para artistas ya formados, sino para aquellos que deseen tomar la actuación como terapia o para explorar su talento y nuevas facetas.

Los créditos de la actriz incluyen "El hoyo del diablo" dirigida por Francis Disla y la controversial serie original de Netflix, Orange Is The New Black, y el piloto llamado "Inferno", dirigido por James Franco.