Fin de semana para asistir a La Noche Larga de los Museos

El Día Internacional de los Museos, que tiene fecha cada 18 de mayo desde 1977 y declarado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), es un día importante para resaltar el aporte clave de la comunidad museística internacional para preservar la historia.

A propósito de este día, en RD y muchos países se celebra la Noche Larga de los Museos con la finalidad de revalorizar el patrimonio cultural de la nación.

Este año el ICOM convocó con el lema "Museos, sostenibilidad y bienestar", que incluye un compromiso de estos espacios con la defensa del patrimonio y la gestión de colecciones.

Veintidós museos y centros culturales públicos y privados ofrecerán todo el fin de semana una variada programación gratuita.

El sociólogo e investigador Carlos Andújar, director de la Dirección General de Museos, en entrevista con Tiempo Libre, explica que el evento cultural para toda la familia comprende las actividades de animación, de acompañamiento y los museos con puertas abiertas y gratuitos que se hacen también en otras partes del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/imagen-faro-a-colon-dania-acevedo-caf358cf.jpg El Faro a Colón está abierto al público. (DANIA ACEVEDO)

La cita es desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm, este viernes 19 y sábado 20 de mayo. El domingo 21 las actividades serán de 10:00 am hasta las 6:00 pm.

Este 2023 tienen como consigna "Museos para todos: inclusión, participación y accesibilidad".

En Tiempo Libre te informamos de todos los detalles. Se debe tener en cuenta que en la Ciudad Colonial no todos los museos estarán abiertos por la logística de los espacios y el congestionamiento producto de la intervención en la Calle Las Damas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/imagen-plaza-de-la-cultura-473ff739.jpg Los museos abren sus puertas al público. (SUMINISTRADA)

¿Cuáles museos visitar?

Aunque comúnmente hay una masiva concurrencia a los museos coloniales, en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, la experiencia es tan enriquecedora que esta vez servirá como centro. El público puede visitar El Museo de Historia Natural, del Hombre Dominicano, de Historia y Geografía y el Museo de Arte Moderno (MAM).

También, en el mismo entorno, estará abierta la Cinemateca Dominicana, además del Faro a Colón en Santo Domingo Este (SDE) y el Archivo General de la Nación (AGN) en la Zona Universitaria.

El Museo de las Casas Reales, El Museo del Mar, la Fortaleza Santo Domingo, el Museo de la Familia y Museo Memorial de la Resistencia estarán abiertos.

El Alcázar de Colón está cerrado porque está siendo sometido a un plan de remozamiento por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Habrá también participación de museos del Estado en el interior del país", comenta Andújar.

Y estos son el Museo del Carnaval Vegano en La Vega y el Museo del Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago.

Continúa en el Museo 26 de Julio en Moca, el Museo Casa-Fuerte Ponce de León, en el pueblo de San Rafael de Yuma, cerca de Higüey, así como el Museo Fortaleza de San Felipe, el Centro León de Santiago, el Museo Arqueológico Regional de Altos de Chavón, el Museo Presidente Ramón Cáceres, entre otros.

Andújar indica que su gestión está más concentrada en las colecciones que en el espectáculo "para que la gente viva ese espacio para toda la familia".

Aparte de acercar a la gente al tesoro histórico que guardan los museos se pueden entretener con pequeñas obras de teatro, cuentacuentos o pantomimas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/imagen-museo-del-mar-santa-maria-museo-atarazanas-ccsd-02-2018-69561312932320200130152418-focus-0-0-546-350-714a1992.jpg El Museo del Mar. (SUMINISTRADA)

Algunas actividades

El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) entra por primera vez a la Noche Larga de los Museos.

El sábado habrá música en vivo y un taller infantil a las 4:00 pm. Y el domingo a la misma hora el taller "Las 3Rs por un mejor planeta" con Ciencia Divertida.

Al mismo tiempo, los visitantes podrán ver de primera mano todo lo que vivió la sociedad dominicana durante la era de Rafael Leonidas Trujillo.

En el AGN habrá un recorrido por sus instalaciones y la sala Museística. Y si vas a la Ciudad Colonial, en el Museo Fortaleza de Santo Domingo se puede apreciar la exposición especial "Lazos caribeños".

Rumbo a la zona Norte, en Santiago de los Caballeros, al visitar el Monumento, se escenificará una caracterización de los Padres de la Patria, Duarte, Sánchez y Mella este viernes desde las 6:00 pm.

En el Centro León de Santiago la agenda sigue con la visita comentada "Happy: ensayos sobre la obra de Jorge Pineda" a las 5:00 pm y a las 7:00 pm a disfrutar de una ´Noche de vellonera´.

Mientras que el sábado 20 habrá un bazar de artesanía y una presentación del Conservatorio Nacional de Música.

En Puerto Plata, en el Museo Fortaleza de San Felipe, las estatuas vivas se convertirán en personajes pintorescos del pueblo puertoplateño y dentro del museo se podrá ver la exposición "Fotografías sin límites".

No te lo pierdas

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/imagen-centro-leon-bf18f33c.jpg El Centro León de Santiago. (SUMINISTRADA)

PROGRAMA

Museo del Hombre

Viernes 19 de mayo, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., la exposición "Cemíes, dúhos y rituales aborígenes". A las 11:00 a.m. el cuentacuentos Alexander Forestieri. El sábado a las 10:00 a.m. el taller "A jugar se ha dicho".

Museo de Arte Moderno

´Las exposiciones "Heraora" de Leopoldo Maler, "Tovar retrospectivo" y "Conexión G. Clara y Gausachs".

Museo de Historia Natural

Además de los recorridos, este viernes de 2:00 p.m. a 3:00 pm. se proyectará el documental "Océano de plástico" y a las 4:00 p.m. el taller infantil "Máscara de solenodonte".

Museo Faro a Colón

Viernes de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. la exposición de pinturas de Cristóbal Colón.