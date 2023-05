Las Cuentas de Centroamérica: cuál es la situación de la mujer en la actualidad

Centroamérica Cuenta celebró su décima edición en República Dominicana. Como parte de las novedades que introdujo este año el festival literario está el programa "Las Cuentas de Centroamérica", el cual pone sobre la mesa la discusión y reflexión sobre grandes temas de la región, aunados a los retos de América Latina.

Dentro de las actividades que se realizaron en el ámbito del programa tuvo lugar el conversatorio "Mujeres que cuentan: miradas, perspectivas y artes", en el que participaron Ana Marcia Aguiluz (Costa Rica), Rosario Espinal (República Dominicana) y (Joumana Haddad (Líbano), con el fin de reflexionar sobre la situación actual de las mujeres desde distintas miradas y perspectivas.

Ana Marcia Aguiluz, abogada y experta en derecho internacional de los Derechos Humanos, inició la conversación hablando sobre la falta de reconocimiento a la dignidad de la mujer, que representa el principal reto para este género.

"Esa falta de reconocimiento se expresa en la falta al acceso a derechos fundamentales, como vivir sin miedos o vivir sin culpas, ser reconocidas como personas que tenemos capacidad de decidir, de elegir y de ser libres", acotó Aguiluz.

Se trata de una problemática que no solo afecta a los países centroamericanos, sino a nivel mundial, según la socióloga y educadora Rosario Espinal. "El cuerpo de la mujer es un espacio inseguro en cualquier país del mundo. La mujer tiene mucho más riesgo de enfrentar un acto de violencia o de acoso", indicó.

Qué se puede hacer

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/23/whatsapp-image-2023-05-22-at-80418-pm-2-f62229de.jpeg Juan Luis Font y Joumana Haddad. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/23/whatsapp-image-2023-05-22-at-80417-pm-4ca269b3.jpeg Ana Marcia Aguiluz y Rosario Espinal. (EDDY VITTINI)

La educación en las escuelas es fundamental para lograr un cambio respecto a la preminencia del hombre sobre la mujer, pero también la labor que realizan los padres desde el hogar, en especial al modificar la estructura de las responsabilidades del hogar.

"Yo creo mucho en la autoresponsabilización. Las mujeres tenemos un arma muy fuerte, y es cómo criamos a nuestros hijos. ¿Cómo va a cambiar la estructura si las mujeres que sufren de abuso, discriminación o violencia siguen educando a sus hijos de la misma manera en la que ellas fueron educadas?", reflexionó la escritora y activista Joumana Haddad.

Para Aguiluz, un punto clave es cuestionar los privilegios que cada uno tiene, tanto hombres y mujeres, cómo cederlos y ponerlos a disposición de crear una sociedad más igualitaria. Sin embargo, Rosario aclaró que a las mujeres les tocará luchar por obtener esos privilegios, ya que los hombres no están dispuestos a renunciar a ellos.

"En el inicio y en el proceso de las luchas sociales, hay lucha. No es que llegamos amigablemente a ceder nuestros privilegios. Los cambios sociales necesitan radicalidad. No hay en la historia de la humanidad cambios importantes que hayan ocurrido sin eso, y el feminismo es radicalidad", dijo.

Tras preguntársele sobre el papel de la religión en la igualdad de derechos, un tema muy presente en los países de la región centroamericana, Haddad consideró que es necesario separar religión y Estado. Esto porque existe brecha de género en las creencias, que describen a la mujer como "un accesorio".

"Es una metáfora, pero dice mucho: la mujer viene de una costilla del hombre. Yo no soy una costilla, no quiero ser una costilla. Entonces te dice que la mujer es una parte del todo, y no es así", concluyó.