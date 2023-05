Autopsia: Se revela causa oficial de la repentina muerte del DJ Stephen tWicht Boss

El 13 de diciembre de 2022, falleció Stephen tWitch Boss. Su cuerpo fue hallado sin vida en un hotel de Los Ángeles, California. Como reseña People en español, en aquel momento, quien fuera DJ del programa de Ellen DeGeneres, salió de su casa sin su auto, entró a dicho establecimiento donde luego se escuchó un disparo. Cuando lo policía llegó encontró al famoso muerto y con una herida de arma de fuego. Esta situación causó sorpresa entre propios y extraños.

Ante ello, se llevó a cabo la autopsia correspondiente para determinar las causas del deceso, se sospechaba del uso de drogas o alcohol. Ahora, un informe de este procedimiento forense, obtenido por People, confirma que el alumno de So you think you can dance no tenía ningún tipo de sustancia en el momento de su muerte. El documento también concluyó que Boss falleció por suicidio.

Tras la muerte del bailarín, su esposa Allison Holker Boss, emitió una declaración a People. "Stephen iluminó cada habitación en la que entró. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo y liderar con amor y luz lo era todo para él", expresó la mujer de 35 años, en ese momento. "Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fanáticos".

Los resultados de la mencionada autopsia también reiteraron que no hubo heridas adicionales, sustancias u otras consideraciones al evaluar su muerte.

Stephen tWitch Boss, quien era reconocido como bailarín profesional, formó parte del elenco de las películas Step Up. Si bien en la emisión de Ellen DeGeneres era el DJ oficial, después se convirtió en coproductor ejecutivo y presentador invitado.