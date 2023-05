Giovanny Cruz, viceministro de Cultura: "El pleno de Espectáculos Públicos estará en el lugar indicado y a la hora señalada"

El viceministro de Cultura, el actor Giovanny Cruz, lamentó que el denominado influencer Santiago Matías se negara a asistir a una reunión a la que fue invitado por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR).

A continuación, el comunicado de Giovanny Cruz

"El señor Santiago Matías (a quien no tengo el placer de conocer personalmente) declaró que no aceptaría la muy considera (como es de rigor) invitación a conversar que le hiciera la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía.

La invitación es para el miércoles de la próxima semana. Me ha dicho el presidente de la Comisión que, de todos modos, el pleno estará en el lugar indicado (Salón Ministerial) y a la hora señalada.

El señor Matías declaró que no ha sido llamado antes por Comisión para hablar de sus aportes. Como que la carta-invitación no hace referencia al tono y particularidades de la reunión de marras, no sería correcto presuponer nada sobre ella. Por el tono cortés de la carta, luce que en ese encuentro se tocarán aspectos generales.

Otras de las figuras cercanas al señor Matías han sido invitadas a conversar con la Comisión. Se hizo con absoluta discreción y delicadeza. No hubo, entonces, ninguna consecuencia desagradable. Todo lo contrario.

Esta invitación al señor Matías, aunque no era secreta, se hizo pública porque el destinatario lo decidió unilateralmente. Era su derecho.

En mi calidad de viceministro de Cultura, y por mi condición de figura pública ya con algunos años sobre mi espalda, siempre voy a aconsejar que personas e instituciones se reúnan. Es saludable, educado y prudente hacerlo. Hasta, si así lo quisieran, podría estar presente".