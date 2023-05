"Seres y fantasías", la exposición que conjuga el talento de Omar Molina y Kelvin Naar

El pintor Omar Molina y el fotógrafo Kelvin Naar inauguraron la exposición "Seres y fantasías", en la que ambos artistas conjugan su fascinación por determinadas criaturas de naturaleza fantástica.

La muestra, según explican los artistas, surge del descubrimiento de fascinaciones oníricas y aproximaciones estéticas compartidas por ambos, en torno a la inseparable dualidad humano-animal y a un imaginario de bestias quiméricas, osamentas y exoesqueletos antropomorfos enmarcados en la mitología criolla.

"Con esta serie de pinturas y fotografías no pretendemos buscar una verdad. Siempre he pensado que el lector es quien genera esa contraparte en una obra. Siempre me gusta que cada lector asimile la obra según sus vivencias y eso es lo que complementa una obra de arte", refirió Naar.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/seres-y-fantasias-9829b9e1.jpg Expectadores aprecian las obras "Aguidermo y su presa" (Omar Molina) y "El rostro de la identidad" (Kelvin Naar). (MATÍAS BONCOSKY/DL) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/seres-y-fantasias-2-bf85d201.jpg Parte de la exposición "Seres y fantasías". (MATÍAS BONCOSKY/DL)

Molina agregó que, para él, esta exposición es el hilo que ata dos visiones particulares y complementarias sobre un mismo tema, abordado desde diferentes lenguajes de la expresión artística: la pintura y la fotografía.

"Seres y fantasías" es la primera exposición en conjunto entre Molina y Naar. Consta de 22 obras: 10 pinturas de técnica mixta sobre lienzo y 12 fotografías en blanco y negro, impresas en soporte de aluminio. Estará abierta al público en la Galería Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura hasta el 14 de agosto.

Sobre los artistas

Considerado por la crítica especializada como uno de los mejores pintores dominicanos contemporáneos, Molina Oviedo ha presentado ocho exposiciones pictóricas individuales y ha participado en 17 muestras colectivas de pintura, entre ellas dos Bienales de Artes Visuales (2003 y 2007).

Ha colaborado en iniciativas internacionales como el Concurso Internacional de Pintura de Casa de Teatro, en 2003; la Colectiva Feria de Arte de Montreal, Canadá, en 2005; y el Concurso XI Premio Internacional de Pintura Miguel Viladrich, España, en 2007.

Kelvin Naar, de su lado, se introdujo en el mundo del arte dominicano hace apenas 10 años y ya ha logrado el reconocimiento de artistas como Domingo Batista y la valoración de la crítica nacional e internacional.

En 2019, se convirtió en el primer y único dominicano invitado al Festival Internacional de Fotografía de Pingyao, China, donde presentó su exposición "Sincretismo". Por el éxito obtenido en la jornada artística, Naar fue convocado posteriormente al Festival Internacional de Fotografía de Baohe, también en China.