HBO Max estrena tráiler de la segunda temporada de "And Just Like That"

La segunda temporada de "And Just Like That" está cada vez más más cerca. HBO Max estrenó el tráiler oficial del nuevo capítulo de la serie, que llegará a las pantallas el 22 de junio y traerá de vuelta a queridos personajes de "Sex and the City".

"No sigues adelante porque estás lista. Sigues adelante porque has superado lo que eras antes", inicia contando Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en el avance, que muestra lo que sucedió con su vida después de la muerte de su esposo, Mr. Big (Chris Noth).

Lista para darse una nueva oportunidad en el amor, Carrie decide contactar a Aidan (John Corbett), un antiguo amor, a través de un correo electrónico. "Hola, extraño. ¿Te acuerdas de mí? Si este es todavía tu mail, soy yo, ¡Carrie! Estaba pensando en ti la vez pasada y me preguntaba cómo estás. Así que te pregunto: cómo estás", se lee en la pantalla de su computadora.

Samantha Jones (Kim Catrall) es otro de los personajes que regresa en este nuevo capítulo de "Sex and the City", aunque solo aparecerá en un capítulo en el que mantendrá una conversación telefónica con la escritora neoyorkina.

La segunda temporada de "And Just Like That" constará de 11 episodios. Se estrenará con dos episodios el jueves 22 de junio y tendrá los siguientes nueve episodios semanales, a traves de la plataforma de streaming HBO Max.