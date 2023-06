A continuación, una lista selecta de ganadores de los Premios Tony 2023 que se entregaron el domingo.

Mejor musical: "Kimberly Akimbo"

Mejor obra: "Leopoldstadt"

Mejor reposición de un musical: "Parade"

Mejor reposición de una obra: "Suzan-Lori Parks´ Topdog/Underdog"

Mejor actor en un musical: J. Harrison Ghee, "Some Like It Hot"

Mejor actriz en un musical: Victoria Clark, "Kimberly Akimbo".

Mejor actor en una obra: Sean Hayes, "Good Night, Oscar".

Mejor actriz en una obra: Jodie Comer, "Prima Facie".

Mejor actor de reparto en un musical: Alex Newell, "Shucked."

Mejor actriz de reparto en un musical: Bonnie Milligan, "Kimberly Akimbo".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/12/premos-tony-ganadores-2-ap-c01da7af.jpg Lea Michele, integrante del elenco de Funny Girl, durante su presentación en la 76a entrega anual de los Premios Tony el domingo 11 de junio de 2023 en el Teatro United Palace en Nueva York. (CHARLES SYKES/INVISION/AP)

Mejor actor de reparto en una obra: Brandon Uranowitz, "Leopoldstadt".

Mejor actriz de reparto en una obra: Miriam Silverman, "The Sign in Sidney Brustein´s Window".

Mejor dirección de una obra: Patrick Marber, "Leopoldstadt".

Mejor dirección de un musical: Michael Arden, "Parade".