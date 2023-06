Gerald Ogando trae su primer show de humor con música en Chao Café

El comediante, actor, creador de contenido para televisión y redes sociales Gerald Ogando anuncia su primer show "Gerald Ogando showman, una banda con humor", el próximo 14 de julio en Chao Café Teatro.

Producido y protagonizado por Ogando, donde celebrará su Premio Soberano como "Humorista del año", el libretista presenta un novedoso concepto en el que mezclará el Stand Up Comedy y parodias musicales con una banda en vivo compuesta por cuatro músicos y una cantante.

"Los que siguen mi trabajo saben que tengo un compromiso con el humor social, es por ello que hemos preparado cuatro parodias políticas y con la complicidad del público nos vamos a desahogar con todos los partidos", dijo el también productor y conductor de el programa "De Su Cuenta Radio Show".

La dirección musical es de Rafelito Ramírez, quien dirige al cantautor Félix D´ Oleo.

El intérprete y compositor del los populares temas urbanos "Capea el humor", "Ma´ bueno que e así", "Nunca do you like", "De lo mío" promete incluso una rutina de "Clases de dembow", en la que junto a un DJ en vivo, tres participantes del público "saldrán del teatro graduados como cantantes urbanos", adelanta Ogando como parte de las interacciones del evento.

Se recuerda que él tuvo su faceta de intérprete de música urbana con el dúo Confusio y Boperó hace unos 12 años.

Indica una nota de prensa que las boletas para ver al humorista de "El show del mediodía" están a la venta en el portal y en la boletería de Chao Café Teatro, ubicado en el cuarto nivel de Ágora Mall y en las tiendas del Originales a 300, propiedad de Gerald Ogando.