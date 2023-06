El dominicano que aterrorizó a los jueces de America's Got Talent con su enigmático acto

Quien vio la primera temporada de Dominicana's Got Talent seguramente recuerda a un enigmático contorsionista que, con su acto asustó e impresionó a los jueces locales. Esa misma sensación, pero magnificada, la provocó en los miembros del jurado de America's Got Talent. Gabriel Hernández audicionó en la temporada 18 del popular programa de televisión estadounidense.

En el video se observa cómo el jurado queda aterrorizado y al mismo tiempo impactado con el talento y puesta en escena del flexible artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/21/3541901069817514096454204077772793290313098n-685c4d0c.jpg

El dominicano busca alzarse con el premio final de 1 millón de dólares, pero para eso debe convencer al productor ejecutivo, Simon Cowell, quien integra el panel de jueces junto al ícono mundial de la moda, Heidi Klum; el comediante Howie Mandel y la aclamada actriz y superestrella internacional, Sofia Vergara.

Así ha cambiado su vida tras DGT

En 2019 tras su presentación en Dominicana's Got Talent, Gabriel Hernández habló para Diario Libre.

“Cuando yo inicié el pole no tenía idea que era sin ropa, pero sí tenía conocimiento del tabú que representa aquí”, argumentó en ese momento Gabriel.

“La primera vez que mi familia me vio haciendo pole sin t- shirt yo no iba a volver a la academia, pero después cuando me vieron que en mi caso no lo hacía para discotecas, sino que era más como un deporte y un arte, comenzaron a apoyarme, y eso es lo que queremos transmitir aquí, que se den cuenta que el pole es un deporte, y que es arte. Es el deporte”, reiteró el artista.

“Lo primero que me dijo mi entrenador fue ‘obvia todo lo que te digan las demás personas’... yo voy a llegar al circo”, sentenció con la seguridad que exhibió en su presentación.

Ahora está radicado en California, donde vive con su esposo estadounidense, y continúa mostrando su arte.