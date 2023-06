Gianni Paulino: "Es la primera vez que comparto la intimidad en escena"

La agenda teatral continúa movida en la República Dominicana, así lo reafirman las diversas apuestas escénicas que se proyectan cada mes, así como la inauguración de nuevas plazas para que sus gestores convoquen al público.

Una de las salas de reciente inauguración es el Teatro Lope de Vega, que dirige la actriz y gestora cultural Gianni Paulino.

Paulino, que protagonizará la obra "Doble o Nada" junto al experimentado actor Henssy Pichardo, al pasar balance a la asistencia de público al establecimiento, refirió que ha superado las expectativas de ella y su equipo de trabajo.

"Pensamos que nos tomaría más tiempo lograr que el público nos identifique como una opción al momento de salir de sus casas. Por ejemplo, este mes que está por terminar hemos estado a capacidad y el próximo se perfila con gran éxito también", reveló Paulino.

El Teatro Lope de Vega está ubicado en el centro comercial Novo Centro del Distrito Nacional. Allí, además de las producciones teatrales, también acoge actividades privadas, entre ellos conciertos.

"Si bien es cierto que tenemos el talento artístico para hacer propuestas a nivel de grandes capitales del mundo, no es menos cierto que este tipo de iniciativas que procuran elevar la calidad teatral, en ocasiones no contamos con la difusión suficiente para su promoción y no hablo de nuestro teatro, sino de que tenemos que lograr más apoyo para promocionarlo", puntualizó.

El Teatro Lope de Vega abrió en diciembre de 2022 con la actuación de Milly Quezada.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/26/diario-libre-henssy-pichardo-obra-doble-o-nada-8ddd7137.jpg El actor Henssy Pichardo (SUMINISTRADA)

Doble o Nada

Al compartir detalles de la producción teatral "Doble o Nada", Gianni Paulino avanzó que cuenta con la dirección del experimentado dramaturgo Manuel Chapuseaux, y que se trata de una obra que ha conquistado premios internacionales.

"La obra es un thriller teatral, que relata el proceso en que el director de un importante medio de comunicación debe elegir, entre sus dos sub-directores, al sustituto a su puesto, uno es hombre y el otro, mujer. Conocer qué influirá en esa decisión: ¿la capacidad?, ¿el sexo?, ¿la experiencia?, ¿la audacia?, ¿el engaño?, ¿la inteligencia? ¿la ambición?, es la inquietud del espectador, que descubre que nada es lo que parece ser", detalló.

Es una historia atractiva para el público, pero que también podrá ser ponderada por los periodistas que puedan asistir a la sala desde el próximo 7 de julio a las 8:30 pm.

En esta producción se observa una lucha de género, pero con un enfoque contemporáneo.

"El público escuchará el lenguaje coloquial de un departamento de prensa y nos va a parecer interesante, enriquecedor muy bien escrito por la escritora mexicana Sabina Berman, quien además es periodista", indicó.

"Doble o nada" ha ganado reconocimientos como los Premios ACE 2017, con tres nominaciones y Premios María Guerrero 2017 y ha sido presentada con éxito en Madrid, Buenos Aires, Bogotá y México.

"Le pondremos a toda la obra el hiperealismo, que la gente sienta que está allí en donde se rompe la cuarta pared".

Su primer rol romántico

Gianni Paulino destacó la actuación de Henssy Pichardo con el que ha logrado una gran comunicación en el proceso de montaje.

"Su personaje es muy machista y estoy segura de que será bien valorado por el público. Vale decir que Alex, mi personaje es el primero con escenas románticas en el teatro. Es la primera vez que comparto la intimidad del escenario con un actor en el que presentamos una escena romántica muy candente y me alegra mucho caminar profesionalmente con esta puesta en escena", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/26/actriz-dominicana-gianni-paulino-obra-doble-o-nada-f9b7abf0.jpg Gianni Paulino, gestora cultural y actriz. (SUMINISTRADA)

"Es una obra que se presenta a beneficio de la Fundación Manos Arrugadas y así continuar con nuestros programas sociales" Gianni Paulino Actriz “

Dificultad

Meterse en la piel de un personaje romántico no ha sido tarea fácil.

Mostrar la intimidad al público es retador, sin embargo, es allí en donde se puede apreciar el profesionalismo de un actor o actriz.

"Trabajar la intimidad personal es un poco volcarse porque hay que trabajar con su pudor y el miedo a exponerse. Se siente la aprehensión de verte ante el público y estar en el personaje, no hay desnudos, sino una relación que va caminando, un proceso que muestra a la subdirectora del periódico enamorada del director, a quien admira desde hace años", indicó la artista.

Reparto y apoyo técnico

Gianni Paulino (Alex)

Henssy Pichardo (Antonio)

Productor Ejecutivo: Gianni Paulino

Dramaturgia: Sabina Berman

Dirección: Manuel Chapuseaux

Asistente de dirección: Johanny García

Música original: Martín Bianccedi

Diseño de luces: Manuel Chapuseaux

Vestuario: Gaby Gamundi

Escenografía: Gianni Paulino

Diseño gráfico: Rosa Rodríguez

Fotografía: Juan Hernández

Spot: Leonardo Ortega/Jeroun Pontier

Video Pantalla: Luichi Tejada

Cuentas: Alba Hernández

Duración: 90 minutos aproximadamente