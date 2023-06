El Padre Alberto Cutié celebró 14 años de matrimonio

Ya han pasado 14 años del escándalo que hicieron que el padre Alberto Cutié dejara la iglesia católica romana y se uniera a la alnglícana para poder casarse con Buni Ruhama Canellis tras ser vistos besándose en una playa mientras era sacerdote, siendo expulsado por su doble vida.

Producto de su relación desde antes de casarse tuvieron tres hijos: Christian, de 28 años; Camila, de 12; y Alberto, de 10. Los fines de semana, "Es un líder no solamente religioso, sino también en la casa. Él siempre ha sido muy buen papá, buen esposo, buen amigo", dice la otrora Ruhama Canellis,s, con quien Cutié se casó por el rito episcopal en un antiguo monasterio español en Miami.

Para celebrar sus 14 años de matrimonio Cutié compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram en donde se le ve portando su traje clerical mientras besa a su esposa, generando una gran repercusión en las redes sociales.

Como reseña People en español, la publicación del reconocido sacerdote cubanoamericano ha recibido miles de likes y ha generado un sinnúmero de comentarios positivos y felicitaciones por este hito en su vida personal. Sin embargo, también ha despertado el asombro y la sorpresa de algunos usuarios, quienes se han mostrado impactados por las imágenes, debido a su condición de sacerdote.

Uno de los seguidores expresó su confusión. "Padre Alberto, discúlpeme, aún no estoy preparada para ver esto. Siempre lo admiré. Mi educación religiosa fue muy estricta. La iglesia católica, apostólica y Romana a la que usted perteneció no me lo permite".

El Padre Alberto respondió a este comentario aclarando que, si bien es un sacerdote católico, no pertenece al rito romano. "Señora, soy sacerdote católico, pero no romano. La mayoría de los sacerdotes anglicanos, ortodoxos y católicos de los ritos orientales somos casados. Es un problema de cultura, no religioso. Los primeros 39 papas eran casados y besaban a sus esposas. ¡Dios la bendiga!".

Otro comentario destacado expresó el desconocimiento de la posibilidad de que un sacerdote pudiera casarse. "No sabía se podría casar un sacerdote, pero que viva el amor".

Nuevamente, el padre Alberto recurrió a Instagram para responder. "La gran mayoría de los sacerdotes anglicanos, ortodoxos y los ritos orientales católicos somos casados. Solo el rito latino tiene el celibato".