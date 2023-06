Gabriel Hernández: "Estoy muy feliz con la audición en America´s Got Talent ; tenía un poco de miedo"

Quien vio la primera temporada de Dominicana´s Got Talent (DGT) seguramente recuerda a un enigmático contorsionista que, con su acto asustó e impresionó a los jueces locales. Esa misma sensación, pero magnificada, la provocó en los miembros del jurado de America´s Got Talent (AGT).

Gabriel Hernández, conocido como "El invertebrado" audicionó en la temporada 18 del popular programa de televisión estadounidense.

En el video se observa cómo el jurado queda aterrorizado y al mismo tiempo impactado con el talento y puesta en escena del flexible artista.

El dominicano busca alzarse con el premio final de 1 millón de dólares, pero para eso debe convencer al productor ejecutivo, Simon Cowell, quien integra el panel de jueces junto al ícono mundial de la moda, Heidi Klum; el comediante Howie Mandel y la aclamada actriz y superestrella internacional, Sofía Vergara.

Gabriel Hernández habló vía zoom para Diario Libre y relató lo contento que se encuentra con esta experiencia en los Estados Unidos y todo lo que ha tenido que vivir para materializar lo que definió como un sueño hecho realidad.

"Estoy muy feliz (con la audición en AGT); tenía un poco de miedo, porque obviamente, los personajes yo lo hago porque me gusta, con un fin, pero tenía miedo de cómo iba a ser aceptado el personaje, al ser un zombie que es completamente diferente a lo que la gente ve en mí", expresó al ser cuestionado sobre la experiencia de participar en el show televisivo estadounidense.

Él lo tiene claro, con esta participación él busca darse a conocer y llegar a trabajar en series o películas de terror. "Quiero ser actor en películas de terror, entonces, tengo que exponerme sí o sí, sin importar si a las personas les gusta el personaje o no. Yo sé que algún productor en algún momento me podrá ver", dijo convencido.

Y sí que se expuso, de hecho, su audición titulada: "El Invertebrado terrifies the judges!" (¡El Invertebrado aterroriza a los jueces!) cuenta con más de 600 mil visualizaciones en YouTube, sin contar las vistas en las demás redes sociales del programa y los que vieron el show por televisión.

Creador del concepto de su personaje

Todo lo que se vio en tv, su personaje depurado estuvo bajo su concepto, desde el complicado maquillaje hasta el vestuario, lo que lo hace un artista más integral, algo que destacaron los jueces en su veredicto, y lo que tomaron en cuenta para darle los cuatro síes.

Tras esto, continúa el corte de jueces, que determinará su permanencia definitiva en el programa, luego las semifinales y la final, donde se definirá al ganador. A partir de agosto todas las presentaciones serán en vivo. La final será en septiembre.

"Yo fui montando todo el personaje en base a los programas más vistos y que yo pudiera utilizar (sin copyright), porque no se puede utilizar personajes que estén en plataformas, solo lo que tú adaptes y el único que podía era un zoombie, cuando la mostré gustó y los detalles del maquillaje y vestuario iban evolucionando a raíz que realizaba la rutina", aseguró.

"Me levanté a las 5 de la mañana y me empecé a maquillar, buscaba que saliera lo mejor posible, de acuerdo al tiempo que tenía", añadió el polifacético contorsionista.

Una nueva vida

"Ahora mismo yo estoy aquí en California entrenando y tratando de cumplir los sueños", dijo al cuestionarle de su vida actual.

Tras su participación en el programa local Dominicana´s Got Talent, él continuó practicando su disciplina como artista y contorsionista, luego hace un año tomó rumbo a California, algo que asegura le cambió la vida de forma radical.

"Lo que yo soy ha sido gracias a mis familiares, porque han sido los que más creen en mí y me apoyan " El invertebrado Contorsionista “

"Como persona he cambiado mucho, ahora siento que estoy más enfocado en mí y en mi persona; me siento más libre de expresarme y comunicar lo que siento. Estoy muy agradecido de estar aquí y de tener a las personas que tengo a mi alrededor que me han ayudado bastante", agregó.

No ha sido fácil tomar la decisión de radicarse en los Estados Unidos. "Ha sido una de las cosas más difíciles, porque, aunque en principio mi familia no estaba de acuerdo con el pole dance, desde que (mis familiares) me vieron compitiendo siempre han estado ahí conmigo, dándome el apoyo, han sido mi mayor soporte", dijo.

"Ahora, en ese momento (de mi audición) yo veía al público y buscaba a mi familia, porque siempre han estado; así fue en Dominicana´s Got Talent, entonces eso ha sido muy difícil, pero yo sé que vale la pena", aseguró.

¿Cómo define lo que hace?

"Yo soy un performance, yo soy una persona que trata de incluir todo lo que sé en mi actuación, el maquillaje, el baile, la contorsión, el pole dance, trato de poner todo para destacarme". Y así lo hizo en el show.

En poco tiempo se ve en el cine, aunque no descarta incursionar en el circo o viajar a otros países son su arte. "Mi meta ahora mismo es el cine", reiteró.

Gabriel quiere demostrar que no importa de dónde vienes si tienes claro hacia dónde quieres ir.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/27/image-poledance-96488845.jpg Gabriel apuesta a su talento. (SUMINISTRADA)

El pole dance fue lo que lo integró a la contorsión. Así lo reveló a DL. "Empezó porque quería destacarme en algo que de verdad me gustaba y encontré el pole dance, pero fue porque fui con una amiga a una clase y el entrenador vio la flexibilidad que tenía y me dijo que no desperdiciara mi talento y de ahí llegó DGT y las competencias", dijo.