Los dominicanos que forman parte de "los 50 más bellos" de People en español

People en español dio a conocer la lista de los 50 más y, esta vez, dividió la selección en cuatro categorías, "los eternos", "los guerreros", "los duros" y "las amazonas".

En las tres últimas están integradas celebridades dominicanas, una de ellas, La Materialista, quien logró entrar a "las amazonas" gracias a los votos del público.

En "los guerreros" está la comunicadora Francisca junto a su hijo Gennaro, de quien asegura le cambió la vida y en "los duros" hay varios artistas no nacidos en Quisqueya, pero de orígenes dominicanos. Ellos son: Romeo Santos, Ozuna y Arcángel.

A continuación, reproducimos las imágenes y textos donde People en español dio a conocer que los criollos forman parte del exclusivo listado.

Francisca y Gennaro

Ser madre ha sido la mejor escuela para la presentadora dominicana Francisca, quien admite que su pequeño de 2 años le ha dejado grandes lecciones de vida. Una de ellas: poder encontrar la felicidad en lo simple y en las pequeñas cosas que se presentan en el camino, sobre todo cuando tener un trabajo a tiempo completo a veces le impide poder pasar más tiempo con su primogénito.

"El amor es el sentimiento más grande que existe, el más desinteresado, el más real e incondicional. Se lo expreso a Gennaro todo los días enfocado no en cantidad de tiempo sino en calidad", dice la también actriz de su hijo, el primer niño en formar parte de la lista de "Los 50 más bellos" de People en Español. "Cuando estoy con él, estoy presente y le demuestro que nada es más importante y especial que él".

Además, la exreina de belleza resaltó que su madre Doña Divina Montero es una de sus mayores inspiraciones para ser como "el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie". Así ha enfrentado tanto elogios como críticas tras abrazar la textura natural de su cabello, siendo así un ejemplo de aceptación y amor propio para Gennaro y millones de fans. —Leonela Taveras

La Materialista

Nacida el 19 de marzo de 1985 (edad 38 años), en Santiago de los Caballeros.

Llegar al altar con el amor de su vida y "poder encargar a la cigüeña" son planes que llenan de ilusión a Yameyry Infante. La cantante dominicana, mejor conocida como La Materialista, mostró su lado más sensible en el reality show La casa de los famosos. "La mujer que conocí ahí dentro fue a Yameyry, esa sin poses, sin miedo a mostrarse tal y como es".

Esa transparencia la hizo ganadora de "Elige a tu bello", y los votos de sus fans hicieron realidad su sueño de entrar a esta lista. "Para mí el amor es el poder que todo lo puede, lo que me llena de ilusión y me impulsa a ser mejor ser humano y mejor hija, esposa", dice la artista, quien está por lanzar una nueva producción musical. "Amo a mi familia y creo esa es la razón por la que nunca me rindo. Amo la vida y trato de hacer felices a los que me rodean, es parte de mi misión". —L.H.

Los de sangre dominicana, no nacidos en la isla

Romeo Santos

Nacido en los Estados Unidos. Su madre es puertorriqueña y su padre es dominicano.

"Soy el portavoz con poesías y melodía del amor y desamor", dice Romeo Santos, una afirmación que suscriben con entusiasmo los miles de asistentes a los conciertos de su gira, Fórmula Vol. 3 Tour. El bachatero de 41 años se precia de representar "el amor en sus distintas formas" y asegura que sus temas reflejan "lo bonito y lo amargo" de las relaciones amorosas.

En su caso, lo amargo es más bien poco. El cantante de raíces dominicanas y puertorriqueñas goza de una estable relación familiar con su pareja y sus cuatro hijos. "La privacidad para mí es la protección más conveniente que puedes ofrecerles a tus seres queridos", asegura Santos, quien sigue con su gira por Estados Unidos, Canadá y Europa. "Mi mejor trabajo es ser artista y padre de cuatro varones. No sé describir el porqué". —Carole Joseph

Ozuna

Juan Carlos Ozuna Rosado es hijo de madre puertorriqueña y padre dominicano, nacido en San Juan, Puerto Rico.

Primero Dios, la familia y después Ozuna. Ese es el lema del que el cantante de ojos claros ha hecho una constante en su vida —y lo ha llevado a la cúspide. También lo ha acompañado en momentos difíciles, como el agotamiento que recientemente lo llevó al hospital en su natal Puerto Rico, y del cual se está recuperando ya en casita. Lo cierto es que desde que inició su carrera en 2015, el cantante de 31 años acumula reconocimientos como ser una de las personalidades más influyentes de la revista Time, el premio al Compositor Latino Contemporáneo del Año de BMI e innumerables galardones Latin Grammy, Billboard y Premio Lo Nuestro, entre otros.

Una vez recupere por completo la salud al calor de su familia, el padre de dos niños retomará su exitosa gira Ozuna Afro Euro Tour por Europa para promocionar su disco Afro (Sony Music Latin). En otras palabras, señores, hay Ozuna para rato. —C.J.

Arcángel

Austin Santos nació en Nueva York, Estados Unidos; el 23 de diciembre de 1985, hijo de padres dominicanos. Se crió en el barrio Santurce de San Juan, Puerto Rico. Su madre, Carmen Rosas, fue integrante del grupo musical femenino de merengue dominicano llamado Las Chicas del Can, que fueron muy populares durante la década de 1980.

En el mundo del trap sobra la 'tiraera', los lujos, las joyas y sexo, pero también hay espacio para los sentimientos. Así lo considera el cantante Arcángel, quien asegura que de su vida artística lo que más hace saltar su corazón es conectar con sus fans —especialmente cuando en medio de sus presentaciones le cantan sus temas a todo pulmón.

"Sentir la energía de la gente que verdaderamente disfruta de mi música me da una satisfacción única. Cuando empiezo a cantar canciones que he trabajado y todo el público se las sabe, es un sentimiento que no se explica con palabras", dijo a People en Español sobre qué es lo que más disfruta de su exitosa carrera.

El intérprete destaca que es un hombre reservado y admite que no es su fuerte exteriorizar sus emociones. Sin embargo, gracias a su madre aprendió a sentir intensamente y, por eso, atesora para ella, sus hijos y su hermano fallecido un lugar especial en su interior. —Leonela Taveras.