"¡Qué apagón!", una experiencia teatral en el bar del Teatro Nacional

El productor Rafael Dolores llevará a escena la pieza "¡Qué apagón!" en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional el próximo 14 y 15 de julio.

La obra de teatro gira en torno a un fallo eléctrico que interrumpe un concierto en un bar.

Ante este imprevisto, el camarero decide salvar la situación mientras se enciende la planta eléctrica o se restablece la energía para evitar que el público abandone el lugar, contándole situaciones jocosas que han ocurrido en el bar con diferentes clientes, desde cuentas compartidas hasta relatos de relaciones tóxicas e infidelidad.

La obra profundiza en las complejidades de las relaciones humanas y crea una atmósfera atractiva para la audiencia.

El elenco de "¡Qué apagón!" está conformado por las actrices y actores Kris Viñas, Pamela Diroche, Aneudy Cruz, Jassel Salvador, Juan Ramón Gómez, Leandris Rosado y Juan Antonio Suberví, quienes ofrecen actuaciones cautivadoras que dan vida a los personajes y las anécdotas retratadas a lo largo de la obra, indica una nota de prensa.

"Me siento muy contento de poder presentar '¡Qué apagón!' Es mi primera obra para adultos y sé que mucha gente se va a sentir identificada porque, ¿quién no conoce a alguien a quien le han sido infiel?, ¿a quién no le han sido infiel?, ¿a quién no han intentado involucrar en el pago de una factura cuando solo te has tomado una botella de agua?, ¿o ha estado en una relación tóxica?

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/30/que-apagon-elenco-36dc9d97.jpeg El elenco de la obra. (FUENTE EXTERNA)

Esta obra no solamente divierte, también transmite un poderoso mensaje sobre el respeto a la mujer y la urgente necesidad de prevenir los feminicidios. Al mismo tiempo, muestra cómo las personas pueden reconstruir sus vidas, descubrir un nuevo amor y normalizar la asistencia al psicólogo", dijo Rafael Dolores, productor de esta comedia teatral en una nota de prensa.

Las funciones serán el 14 y 15 de julio en el reconocido Bar Juan Lockward, ubicado dentro de las instalaciones del Teatro Nacional. Las boletas están a la venta en Tix.DO.

"¡Qué apagón!" Está coescrita por Rafael Dolores (80%) y José Gregorio Rodríguez (20%) y ejemplifica los esfuerzos de colaboración de personas talentosas que comparten la pasión por crear experiencias teatrales excepcionales.

Las fotografías están realizadas por Dioni Severino.

Acerca de Rafael Dolores

Rafael Dolores es un productor de radio, teatro y contenidos audiovisuales. En el mundo del teatro familiar, Dolores se ha dado a conocer por la producción de obras como "Caperucita estilo dominicano", "Juguetes para el orfanato", "Salvemos el planeta", "Brownie no es dulce" y "Un mundo de colores".

También ha participado en la producción de microobras como "Ana en el país de las no maravillas", "Princesa al rescate" y "El tigre y el león".