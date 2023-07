El grupo surcoreano BTS publica sus memorias

El grupo pop surcoreano BTS publicó sus memorias el domingo para celebrar sus diez años de existencia.

"Estoy aquí desde las 09h00 y finalmente tengo el libro", dijo Aqilah, un fan de Malasia, frente a la librería Kyobo en Gwanghwamun, una de las más grandes de Seúl, la capital de Corea del Sur.

"Beyond the Story: 10-Year Record of BTS" fue coescrito por el periodista surcoreano Kang Myeong-seok y miembros del grupo, indicó la editorial estadounidense Flatiron Books.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/09/libro-memorias-bts-20431c733371f0eff2c4c7e8f2ff646625501ad1miniw-3071d7e3.jpg Una visitante de la tienda de libros Kyobo en el centro de Seúl se fija en eol libroBeyond the Story: 10-year Record of BTS, K-pop juggernaut BTS. (EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA)

El libro también se publica en Estados Unidos, donde ya está entre los más vendidos en Amazon gracias a los pedidos anticipados.

La fecha de lanzamiento de las memorias, el 9 de julio, es un guiño a una fecha importante en la historia de la banda: el día del nacimiento, hace diez años, de su organización de fans, conocida como ARMY.

BTS, que debutó el 13 de junio de 2013, ha popularizado la música surcoreana en todo el planeta, recaudando miles de millones de dólares gracias a una comunidad global de seguidores.

En mayo el servicio de correos surcoreano presentó una serie limitada de 120.000 lotes de sellos conmemorativos que se vendieron en solo tres horas.

El grupo está actualmente en pausa porque dos de sus miembros están haciendo su servicio militar, obligatorio en Corea del Sur.