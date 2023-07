El autor cubano y ´best seller´ Armando Lucas Correa presenta "La viajera nocturna"

El escritor y periodista cubano Armando Lucas Correa visitó recientemente la República Dominicana trayendo consigo su nueva novela "La viajera nocturna" (2023, Penguin Random House Editorial).

Esta tercera novela, con una historia dramática y atrapante basada en hechos reales, llega luego del best seller internacional "La niña alemana" (2016) traducida en 14 idiomas y de "La hija olvidada", del 2019.

Correa presentó la obra en Librería Cuesta con lecturas en Santo Domingo y Santiago, donde está disponible, y concedió una entrevista a Diario Libre en la que habló de su éxito editorial, la conexión de sus obras con el exilio y lo vivido tras 25 años en la revista People en Español.

"La viajera nocturna" sumerge al lector en la Alemania nazi de la década de los 30. Una joven poeta alemana tiene una hija mestiza que fue procreada con un músico negro y, cuando la niña cumple siete años, tiene que sacarla del país porque las leyes raciales de Núremberg que acababa de instaurar Adolf Hitler decía que los mestizos al cumplir siete años tenían que esterilizarse: los varones con vasectomía y las mujeres con rayos X o iban a un campo de concentración.

Su madre hace lo imposible por sacarla de allí y encuentra una familia judía que se la lleva en el barco St. Louis a Cuba en 1939.

"Toda la novela juega con que ellos tienen que vivir de noche porque de día la gente puede notar que no es pura raza aria, lo que quería implantar Hitler. Entonces ellos juegan de noche, viajan de noche. El barco sale a las 8:00 de la noche. Yo juego con eso a partir de un verso del poeta persa Rume que dice: "Los viajeros nocturnos están llenos de luz".

Remembranza de Cuba

"De todas mis no velas históricas esta es la más cubana", dijo de entrada Correa, quien salió de su patria a los Estados Unidos en los años 90. "Tenía ganas de desarrollar Cuba. El personaje de Lilith llega de Alemania a la isla con ocho años. Crece, se enamora, se casa, triunfa la Revolución Cubana en 1959 y ve cómo la familia se desmorona. Por eso, de todos mis libros, yo creo que es la novela más cubana", explica.

Tampoco es algo que se propuso, pero con lo contado por sus familiares pudo enlazar una historia con ambos países. Eso se lo debe a su abuelo materno, que hablaba mucho de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Lo que pasó en el barco St. Louis se lo transmitió su abuela materna.

"Ella estaba embarazada de mi mamá cuando el barco, con 937 refugiados judíos, llegó a La Habana. Estuvo una semana ahí y fue rechazado. Yo recuerdo a mi abuela discutir con mi abuelo diciendo -Cuba va a pagar muy caro por lo que les hicieron a los judíos- entonces esta historia se quedó en mí".

Como hecho verídico puntualiza que en el año 1962 más de 14 mil niños se fueron sin sus padres a USA enviados con la ayuda de la iglesia católica. Muchos de ellos no se reencontraron con sus progenitores o lo hicieron muchos años más tarde.

Su primera novela "La niña alemana" le abrió todas las puertas tras convertirse en un autor best seller, o mayor vendido en español, permitiéndole dedicarse a la escritura. Ha vendido más de un millón de copias.

"Yo soy un autor paciente, me he demorado en publicar. Cuando tú publicas sientes que vas a conquistar el mundo, que escribiste una obra maestra. Lo más importante es crear una conexión emocional con el lector. Si no la creas es imposible el éxito", comenta sobre los retos luego de un éxito de ventas.

Portadas inolvidables

Como periodista, Armando Lucas Correa ha recibido premios de la National Association of Hispanic Publications y de la Society of Professional Journalism.

Durante 25 años Correa trabajó en People en Español, hasta febrero del 2022, ocupando cargos importantes como editor en jefe.

Al ser adquirida por una compañía digital, la revista cierra su parte impresa en 2022. "A pesar de que la marca People en Español daba ganancias, era costoso hacer la revista", dice. Aclara que todavía se siguen haciendo proyectos que él dejó como People Salud.

Al irse con la mitad de los empleados, eso sirvió de empuje para entrar de lleno a la literatura, lo que lo tiene muy feliz y en plenitud viviendo de su otra pasión.

Al pedirle recordar dos portadas memorables en People en Español por una razón positiva y otra negativa, menciona la última entrevista realizada a la "Reina de la salsa", Celia Cruz.

"Cuando le hice la entrevista sabía que tenía un tumor en el cerebro y le quedaba poco tiempo de vida. Tengo todavía esa cinta guardada. Ella me dijo que lo único que le pedía a Dios es que le diera fuerzas antes de morir para poder ir a cantar a Cuba, lo cual no pudo hacer, lamentablemente".

Narra que eso lo conmovió porque sabía que era imposible que ella cantara en Cuba.

Armando Lucas Correa no suele guardar fotos de celebridades y la única que tiene preservada en su oficina, donde escribe, es una con Celia, dedicada a él, de esa portada.

Otra confesión que hace a Diario Libre fue cuando estuvo en la mira al destapar una exclusiva mundial. Se trató de su primera portada como editor en jefe publicando el romance de Luis Miguel con la presentadora cubana de "Primer impacto" Myrka de Llanos luego de éste terminar con la cantante Mariah Carey.

"Dio la vuelta al mundo y tiene el récord de la portada más vendida en la historia de People en Español con 175 mil copias", revela.

Sobre el periodismo, Armando Lucas Correa dice que la clave siempre debe ser la veracidad y los periodistas siempre deben leer.

"Para mí lo más importante es la credibilidad".

"El silencio en sus ojos" será su próxima novela en inglés y en español que circulará el 16 de enero del 2024 fuera de la novela histórica.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/10/imagen-armando-correa-la-viajera-nocturna-de-armando-correa-2-portada-677a8cb6.jpg Imagen del libro de Armando Correa La viajera nocturna. (ARCHIVO)

La viajera nocturna

2023/ Sinopsis: Cuatro generaciones de mujeres experimentan amores, pérdidas, guerras y esperanzas. Una historia que va desde el surgimiento del nazismo en Alemania hasta la Revolución Cubana y la caída del Muro de Berlín.