"Succession" encabeza nominaciones a los Emmy

HBO dominó el miércoles las nominaciones a los premios Emmy, con el trío de élite de "Sucession", "The White Lotus" y "The Last of Us" combinándose para un asombroso total de 74 menciones, pero el tema dominante que oscurece el panorama es la huelga de guionistas en curso y la posibilidad de que los actores puedan unirse a ellos en tan sólo un día.

"Succession" y su dinastía privilegiada y profundamente disfuncional encabezó a todos los nominados al Emmy en su cuarta y última temporada con 27, incluida la categoría de mejor serie de drama, que ganó en dos de los últimos tres años. Obtuvo tres nominaciones a mejor actor de una serie de drama, con Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin quienes recibieron nominaciones por interpretar a hombres del clan Roy, y Sarah Snook con una nominación a mejor actriz. La serie también llevó a cuatro nominaciones para sus actores de reparto.

Sin embargo, los vacacionistas malditos en un centro turístico siciliano de la segunda parte de "The White Lotus" realmente dominaron las categorías de reparto, al obtener cinco nominaciones a la mejor actriz de reparto en un drama, incluidas las nominaciones para Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza, y cuatro más a mejor actor de reparto.

Bella Ramsey y Pedro Pascal, el dúo en una búsqueda llena de hongos en "The Last of Us", obtuvieron cada uno nominaciones por sus papeles protagónicos. El programa fue segundo detrás de "Succession" con 24 nominaciones. "The White Lotus" tuvo 23.

"Ted Lasso" lideró las categorías de comedia con 21 nominaciones, incluyendo mejor serie de comedia y mejor actor para Jason Sudeikis.

Las nominaciones sugirieron que HBO todavía puede dominar los premios a lo mejor de la tv, incluso cuando los servicios de streaming se han apoderado de gran parte de la televisión de élite, aunque la distinción es cada vez más borrosa, con un gran segmento de espectadores viendo "Succession" y las otras ofertas del canal de cable en el servicio de streaming ahora conocido como Max.

Cox, de 77 años, obtuvo su nominación a mejor actor de una serie de drama a pesar de aparecer en menos de la mitad de los episodios de "Succession" de esta temporada, aunque como el patriarca de la familia Roy se vislumbraba igual de imponente en los episodios en los que no apareció. De ganar sería su primer triunfo tras tres nominaciones por el papel, previamente ganó un Emmy al mejor actor de reparto en una película para televisión en 2001.

Strong ganó en 2020 por interpretar al "niño mayor" Kendall Roy. Culkin obtuvo su primera nominación a mejor actor después de dos nominaciones anteriores en la categoría de reparto.

Las nominadas a mejor serie de drama son: "Andor"; "Better Call Saul"; "The Crown"; "House of the Dragon"; "The Last of Us"; "Succession"; "The White Lotus" y "Yellowjackets".

Las nominadas a mejor serie de comedia son: "Abbott Elementary"; "Barry"; "The Bear"; "Jury Duty"; "The Marvelous Mrs. Maisel"; "Only Murders in the Building"; "Ted Lasso" y "Wednesday".

Las nominadas como series limitadas o de antología son: "Beef"; "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story"; "Daisy Jones & the Six"; "Fleishman is in Trouble"; "Obi-Wan Kenobi".

Los nominados a mejor actor en una serie de drama son: Jeremy Strong, "Succession"; Bob Odenkirk, "Better Call Saul"; Kieran Culkin, "Succession"; Pedro Pascal, "The Last of Us"; Brian Cox, "Succession"; Jeff Bridges, "The Old Man".

Las nominadas a mejor actriz en una serie de drama son: Sharon Horgan, "Bad Sisters"; Melanie Lynskey, "Yellowjackets"; Elisabeth Moss, "The Handmaid´s Tale"; Bella Ramsey, "The Last of Us"; Keri Russell, "The Diplomat"; Sarah Snook, "Succession".

Los nominados a mejor actor en una serie de comedia son: Jeremy Allen White, "The Bear"; Jason Sudeikis, "Ted Lasso"; Bill Hader, "Barry"; Martin Short, "Only Murders in the Building"; Jason Segel, "Shrinking".

Las nominadas a mejor actriz en una serie de comedia son: Quinta Brunson, "Abbott Elementary"; Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"; Christina Applegate, "Dead to Me"; Jenna Ortega, "Wednesday"; Natasha Lyonne, "Poker Face".

Los nominados a mejor actor de reparto en una serie de drama son: F. Murray Abraham, "The White Lotus"; Nicholas Braun, "Succession"; Michael Imperioli, "The White Lotus"; Theo James, "The White Lotus"; Matthew Macfadyen, "Succession"; Alan Ruck, "Succession"; Will Sharpe, "The White Lotus"; Alexander Skarsgård, "Succession".

Las nominadas a mejor actriz de reparto en una serie de drama son: Jennifer Coolidge, "The White Lotus"; Elizabeth Debicki, "The Crown"; Meghann Fahy, "The White Lotus"; Sabrina Impacciatore, "The White Lotus"; Aubrey Plaza, "The White Lotus"; Rhea Seehorn, "Better Call Saul"; J. Smith-Cameron, "Succession"; Simona Tabasco, "The White Lotus".

Las nominadas a mejor actriz de reparto en una serie de comedia son: Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"; Ayo Edebiri, "The Bear"; Janelle James, "Abbott Elementary"; Hannah Waddingham, "Ted Lasso"; Juno Temple, "Ted Lasso"; Jessica Williams, "Shrinking".

Los nominados a mejor actor de reparto en una serie de comedia son: Anthony Carrigan, "Barry"; Brett Goldstein, "Ted Lasso"; Phil Dunster, "Ted Lasso"; Henry Winkler, "Barry"; James Marsden, "Jury Duty"; Tyler James Williams, "Abbott Elementary"; Ebon Moss-Bachrach, "The Bear".

Si los actores que se unen a los guionistas de cine y televisión en huelga frenarán aún más la industria y sería la primera vez desde 1960 que dos sindicatos de Hollywood están en huelga. Si bien continuarán los estrenos de programas y películas, cesará el trabajo en los próximos proyectos y cesarán las entrevistas promocionales y las apariciones de actores para apoyar los proyectos.

La posibilidad de una industria debilitada por dos huelgas podría empañar cualquier alegría para aquellos nominados, y podría alterar la ceremonia prevista para el 18 de septiembre que se transmitirá por Fox.

Las nominaciones fueron anunciadas por la estrella de "Community", Yvette Nicole Brown, y el director general de la Academia de las Artes y Ciencias Televisivas, Frank Scherma, quien hizo referencia a las disputas laborales durante la transmisión en vivo de las nominaciones.

"Esperamos que las negociaciones gremiales en curso puedan llegar a una resolución equitativa y rápida. Estamos comprometidos a apoyar una industria de la televisión que se mantiene sólida en equidad y donde podemos continuar honrando todo el increíble trabajo que hacen", dijo Scherma.